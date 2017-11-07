AliExpress сократит срок доставки товаров в РФ до 10 дней

Пекин, , 08:39 — REGNUM Китайский интернет-ретейлер AliExpress планирует сократить с 45 до 10 дней максимальный срок доставки товаров в Российскую Федерацию. Торговая площадка планирует комплектовать заказы на собственных складах в Китае и контролировать весь процесс доставки через собственную логистическую компанию и партнеров в РФ. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили представители компании.

Ожидается, что новые нормы доставки вступят в силу с 11 ноября текущего года. Ускоренную доставку товаров в РФ обеспечит логистическая компания Cainiao, которая, как и AliExpress, входит в группу Alibaba.

Эту схему решили внедрить на основе опыта площадки Tmall, которая осуществляет поставки со складов российских партнеров группы компаний Alibaba.

Директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский констатирует, что Россия остается одним из самых активных рынков для AliExpress, а постоянно растущий объем продаж делает необходимым модифицирование ситуации с доставкой.

Отметим, что на данный момент средний срок доставки товара с AliExpress в Россию составляет около месяца.