Народный банк Китая вновь укрепил национальную валюту

Пекин, , 08:33 — REGNUM По состоянию на 7 ноября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6216 юаня за доллар. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте главного финансового регулятора страны.

В заявлении Народного банка Китая отмечается, что юань продолжил цепочку укреплений, отыграв у национальной валюты США 31 базисный пункт. В качестве главной причины укрепления китайской валюты Пекин рассматривает финансовую активность третьих стран на международном валютном рынке, пишет «Чжунго жибао».

Укрепление национальной валюты КНР идет вразрез с прогнозами американских экспертов, ранее полагавших, что к концу октября юань просядет до отметки 6,7−6,8 за единицу американской валюты.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 3 ноября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6072 юаня за доллар.

Читайте ранее в этом сюжете: Народный банк Китая продолжает цепочку укреплений юаня