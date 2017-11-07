Цена на нефть марки Brent обновила двухлетний максимум

Лондон, , 07:37 — REGNUM Стоимость барреля нефти марки Brent превысила $64 за баррель в ходе торгов фьючерсами на январь 2018 года, следует из данных биржи ICE в Лондоне.

Ранее с ценой $64 за баррель фьючерсы торговались в июне 2015 года, поэтому достигнутый показатель цены является рекордным за два года.

К моменту закрытия биржи 6 ноября в 21:45 по московскому времени стоимость поставки нефти Brent в январе 2018 года выросла на 3,3% и составила $64,12 за баррель. Днем ранее цена составила $64,21 за баррель.

Эксперты указывают, что стремительный рост цены на нефть был вызван несколькими факторами: сокращением запасов в США, снижением поставок нефти государствами ОПЕК, а также арестами членов королевской семьи, министров и бизнесменов в Саудовской Аравии.

4 ноября в Саудовской Аравии были задержаны бывшие члены правительства, четыре действующих министра и 11 принцев, в числе которых оказался и один из руководителей нефтяной компании Saudi Aramco, бывший глава минфина королевства Ибрагим аль-Ассаф.

5 ноября потерпел крушение вертолет, на борту которого находились принц Мансур бен Мукрин и несколько высокопоставленных чиновников.

В настоящий момент по нефти марки Brent достигнут промежуточный показатель цены, а в качестве нового ориентира выступают: $65,65 и $66,85 за баррель.

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