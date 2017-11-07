На Дальнем Востоке упрощена процедура регистрации резидентов ТОР и СПВ

Владивосток, , 07:24 — REGNUM На Дальнем Востоке заработал онлайн-сервис, через который можно подать заявку на заключение соглашения о реализации проекта в рамках территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, сообщает ИА REGNUM.

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При помощи онлайн-сервиса юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям можно по утверждённой форме подать заявку, кроме того, потенциальным резидентам доступна функция создания бизнес-плана и финансовой модели проекта.

Онлайн-сервис интегрирован с системой электронного документооборота Корпорации развития Дальнего Востока, что сократит сроки рассмотрения заявок. Новым сервисом уже воспользовались компании, которые планируют реализовать в ДФО проекты в сфере торговли, рыбопереработки, консервного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке заключено 555 соглашений об осуществлении инвестиционных проектов в рамках ТОР и СПВ. Объём капиталовложений превышает 2,4 трлн рублей, планируется создать 72 тыс. новых рабочих мест.