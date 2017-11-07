Вторник, 7 Ноября 2017 года
08:48:19 МСК

На Дальнем Востоке упрощена процедура регистрации резидентов ТОР и СПВ

Экономика

Сокращены сроки рассмотрения заявок

Владивосток, 7 ноября 2017, 07:24 — REGNUM  На Дальнем Востоке заработал онлайн-сервис, через который можно подать заявку на заключение соглашения о реализации проекта в рамках территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, сообщает ИА REGNUM.

Читайте также: Довести эффективность ТОРов до «Точки кипения» решили в Хабаровске

При помощи онлайн-сервиса юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям можно по утверждённой форме подать заявку, кроме того, потенциальным резидентам доступна функция создания бизнес-плана и финансовой модели проекта.

Онлайн-сервис интегрирован с системой электронного документооборота Корпорации развития Дальнего Востока, что сократит сроки рассмотрения заявок. Новым сервисом уже воспользовались компании, которые планируют реализовать в ДФО проекты в сфере торговли, рыбопереработки, консервного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке заключено 555 соглашений об осуществлении инвестиционных проектов в рамках ТОР и СПВ. Объём капиталовложений превышает 2,4 трлн рублей, планируется создать 72 тыс. новых рабочих мест.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Свободные порты Дальнего Востока

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить