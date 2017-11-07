Нефть: высота $64 взята, цель — $66

Москва, , 07:17 — REGNUM Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне 6 ноября повысилась на 3,54%, до $64,27 за баррель, WTI — на 3,99%, до $55,86 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в январе 2018 года на СПбМТСБ составляет $57,82 за баррель.

Стремительному росту нефтяных котировок способствовало несколько факторов: сокращение запасов в США, снижение поставок нефти государствами ОПЕК в октябре, ожидания продления сделки ОПЕК+, а также политические события в Саудовской Аравии.

4 ноября в Саудовской Аравии прошли массовые аресты членов королевской семьи. Были задержаны бывшие члены правительства, четыре действующих министра и 11 принцев.

5 ноября разбился вертолет, на борту которого находились принц Мансур бен Мукрин и несколько высокопоставленных чиновников. На сделке ОПЕК, которая состоится в Вене 30 ноября, эти события не окажут негативного влияния.

По Brent достигнута промежуточная цель $64,25. В качестве новой целевой зоны выступят уровни: $65,65 и $66,85.

Напомним, 3 ноября торги по нефти завершились в плюсе на 2,4%, 6 ноября — на 3,5%.

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