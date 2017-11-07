Ослабление рубля сдерживает нефть

Москва, , 07:12 — REGNUM Торги на Московской бирже 3 ноября отрылись ростом по доллару и евро. Рубль дешевел к иностранным валютам до закрытия торгов, игнорируя значительный рост нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

В ходе американских торгов баррель Brent подорожал на 2,5% до $62,20. Курс доллара вырос до 59,28 руб., курс евро — до 68,36 руб. На этом фоне стоимость бочки нефти подскочила до 3677 руб. Значение превысило максимумы июня 2015 года.

Негативное влияние на рубль оказали сразу несколько факторов: длинные выходные в РФ, увеличение покупок валюты Минфином в ноябре, разговоры об ужесточении США антироссийских санкций, а также общее укрепление доллара на рынке Форекс после публикации отчета по американскому рынку труда за октябрь.

3 ноября курс доллара достиг значимого уровня сопротивления. Перед длительными выходными рубль проигнорировал рост цен на нефть. 6 ноября Московская биржа не работала по случаю национального праздника, а за это время баррель Brent подорожал на 3,5%, до $64,40.

За два последних торговых дня цена на Brent повысилась на 6%. В связи с этим торги на Мосбирже 7 ноября откроются по курсу доллара гэпом в районе 58,30 руб., по курсу евро — 67,65 руб.

Техническая картина по Brent сегодня указывает на рост котировок до $66,80 за баррель, а по рублю — на ослабление до 61,20 руб., как минимум. Доллар на время задержится под уровнем 59 руб. После пробоя отметки 59,50 руб. жду ослабления рубля к доллару до 60,17 руб. с последующим ростом до 61,20 руб. По паре евро/рубль ожидается повышение до 69,83 руб. к 16 ноября.

Напомним, 3 ноября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 91 коп. (+0,1,72%), до 59,08 руб., курс евро — на 80 коп. (+1,19%), до 68,60 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,1 млрд (+104,00%), евро/рубль — 301,1 млн евро (-5,25%).

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