Странности с бюджетом: чиновников из Татарии наказали

Альметьевск, Татария, , 06:10 — REGNUM В Альметьевском районе Татарии, который обеспечивает 14% валового регионального продукта республики, привлечены к дисциплинарной ответственности глава исполкома, его заместители, а также руководитель Палаты имущественных отношений. Так завершилась проверка Счётной палаты РТ по использованию бюджетных средств, государственной и муниципальной собственности в районе за 2015−2016 годы и истекший период 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно обнародованным результатам проверки, объем выявленных нарушений составил свыше 201,67 млн рублей. Из них исправлению подлежат нарушения на сумму 199,37 млн рублей.

Среди выявленных недочётов «лидируют» бухгалтерские. Они «потянули» на 116,159 млн рублей. Искажение финансовой отчётности было допущено из-за неотображения в регистрах недвижимости, дебиторской задолженности, основных средств и капиталвложений. Грубое нарушение ведения бухучёта, а также правил формирования и финансового обеспечения муниципального задания привело к 42 административным протоколам.

Многочисленные нарушения были обнаружены при использовании муниципальных участков, а также в сфере обращения с иным имуществом. Так, на 20 участках, в том числе и сельскохозяйственного назначения, аудиторы с помощью дронов выявили свалки и несанкционированную разработку карьеров. После проверки два из них были рекультивированы.

Аудитор отметил, что много нарушений было допущено Палатой имущественных отношений районе, где за три года уже четвёртый руководитель. Из арендных земельных договоров заключены по результатам торгов только 65, а по ряду созданы искусственные условия, которые исключают участие в аукционе. Например, по одному из лотов срок на подачу заявок составил 2 часа, хотя по закону информация об аукционе должна быть опубликована не менее чем за 30 дней до него.

Сумма нарушений по муниципальному заказу превысила 18 млн рублей. Все они связаны с несоблюдением условий договоров и их исполнением. По некоторым из них работы осуществлены еще до подписания контракта.

Среди выявленных нарушений есть и неэффективное использование недвижимости. Проверка выявила 11 невостребованных объектов недвижимости стоимостью 12,3 млн рублей.

Информация по результатам проверки направлена в прокуратуру республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет района на 2017 год свёрстан бездефицитным. Доходы запланированы в объёме 3,37 млрд рублей, из которых 843,8 млн рублей — это собственные доходы муниципалитета.

Напомним, на сентябрьском совещании глава Татарии Рустам Минниханов при обсуждении вопроса бюджетов призвал районных руководителей избегать необоснованных трат и соблюдать бюджетную дисциплину.

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