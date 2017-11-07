Обувная фабрика из Казани против «Татфондбанка»: спор о 3 млрд рублей

Казань, , 05:17 — REGNUM Арбитражный суд Татарии 20 ноября рассмотрит ходатайство обанкроченного «Татфондбанка» по делу находящейся под наблюдением обувной фабрики «Спартак» из Казани. Банк просит включить в реестр кредиторов требование о долге в 3,026 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В августе 2017 года в комментариях казанским СМИ представитель компании говорил о том, что проблем у фабрики нет, как и оснований для банкротства, а сейчас сумма долгов может вырасти многократно. Проблема заключается ещё в том, что требования банка обеспечены залогом недвижимого имущества. Средства предоставлялись ОАО «Обувная фабрика «Спартак» частями по шести договорам в период 2014—2015 года. Ранее сумма претензий банка составляла всего 9 млн рублей.

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Напомним, одна из старейших фабрик Казани, появившаяся ещё в 1916 году, оказалась на первом этапе банкротства по иску ООО «АСТ-Климат», которому задолжала 338,7 тыс. рублей. Срок наблюдения продлится до 5 февраля 2018 года. Если за это время временный управляющий Шамиль Гарипов не сможет восстановить платёжеспособность компании, она перейдёт к следующему этапу процесса несостоятельности.

Кроме удовлетворённого иска о банкротстве фабрики в Арбитражный суд РТ поступили ещё два аналогичных. При этом один из них подало само ОАО, определив размер своих долгов в районе 3,196 млрд рублей.

Вероятно с целью восстановления своего материального положения, ОАО 3 ноября передало в аренду для размещения специализированной стоянки часть участка площадью 5 434 кв. м. на улице Спартаковская, 2, в Казани АО «Безопасность дорожного движения». Последнее является «дочерней» компанией министерства земельных и имущественных отношений РТ. Оплата по сделке составляет 244 530 рублей в месяц, или 2,93 млн рублей в год.

По данным публичной кадастровой карты, участок, чей кадастровый номер указан в договоре, имеет площадь 28 713 кв. м. Его кадастровая стоимость — 205 326 950,13 рубля, а разрешённое использование — «для размещения промышленных объектов» под производственный комплекс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фабрика, официально зарегистрированная 27 июня 2002 года, берёт своё начало с фирмы по производству обуви «Поляр», появившейся в столице Татарии в начале 20 века. На сегодня уставной капитал ОАО равен 1 042 861 000 рублей. Управлением предприятием занимается ООО «Управляющая компания «Шуз концепт».

По сведениям из открытого источника, на фабрике работает порядка 520 сотрудников. Также ОАО входит в состав Фонда сохранения, использования и восстановления Булгара.

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