Южная Корея построит ледокол для освоения Северного морского пути

Петропавловск-Камчатский, , 03:43 — REGNUM Правительство Республики Корея намерено построить специальный ледокол для освоения Северного морского пути. Такое заявление в ходе рабочей встречи с главой Минвостокразвития РФ Александром Галушкой в Сеуле сделал министр морских дел и рыболовства Ким Ен Чун, сообщает ИА REGNUM.

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К настоящему времени предварительный расчёт реализации проекта по развитию Северного морского пути подготовлен. Сформирован план по инвестициям и доходам с созданием двух портов-хабов в Петропавловске-Камчатском и Мурманске.

«По нашим оценкам, срок окупаемости проекта составит около 8 лет», — прокомментировал Галушка.

Проект по развитию Северного морского пути, подготовленный российской стороной, был передан господину Ким Ен Чуну для дальнейшего представления южнокорейским бизнесменам.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на полях III Восточного экономического форума во Владивостоке отметил, что в развитии Северного морского пути заинтересованы почти все страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Прохождение по нему требует дополнительных затрат, однако решающим фактором для иностранных судоходных компаний является сокращение времени на 30% по сравнению с южным маршрутом.