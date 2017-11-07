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Румыния скупает энергетику Молдавии

Экономика

Бухарест приватизирует газотранспортные и электрораспределительные активы соседней страны

Кишинёв, 7 ноября 2017, 02:25 — REGNUM  Румынская государственная компания Transgaz подтвердила свою заинтересованность в покупке компании Vestmoldtransgaz, которая администрирует газопровод Яссы-Унгены, призванный обеспечить поставки румынского газа в Молдавию, но пока пустующий. Как сообщил кишиневский телеканал Publika TV, акционеры Transgaz намерены утвердить открытие филиала компании в Молдавии и увеличение капитала для участия в тендере.

Газотранспортное предприятие Vestmoldtransgaz включили в третий раунд приватизации, который пройдет в ноябре-декабре этого года. Помимо стартовой стоимости предприятия — около €10 млн gокупателя обяжут инвестировать в газопровод еще €93 млн в течение двух лет.

Как заявил в эфире телеканала Prime вице-премьер, министр экономики Молдавии Октавиан Калмык инвестиции необходимы для того, чтобы проложить газопровод от Унген до Кишинева, «чтобы подать по имеющейся разветвленной сети природный газ из Европы».

Он подтвердил интерес к этому активу со стороны румынской компании Transgaz, однако подчеркнул, что пока говорить об этом рано. Румыния, по его словам. Проявляет большой интерес и к электрораспределительным компаниям, которые также будут приватизированы в ближайшее время.

ИА REGNUM напоминает, что Молдавия и Румыния уже построили трансграничный газопровод Яссы — Унгены, который пока пустует и нуждается в дополнительных инвестициях. Целью проекта является сокращение энергетической зависимости от России, откуда Молдавия сейчас получает 100% потребляемого газа.

Читайте ранее в этом сюжете: Энергонезависимость: Румыния и Молдавия просят у ЕС еще денег на газопровод

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Энергетика Молдавии

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