В России дорожает моторное топливо

Москва, , 20:26 — REGNUM В европейской части Российской Федерации в период с 30 октября по 3 ноября зафиксирован существенный рост оптовых цен на все виды моторного топлива. Об этом сообщает ПРАЙМ.

В частности, 95-й бензин пятого класса подорожал на 155 рублей за тонну (до 47 760 руб./т), а 92-й бензин пятого класса — на 158 рублей за тонну (до 44 565 руб./т).

Отмечается, что подорожало и «летнее» дизельное топливо пятого класса, тонна которого теперь на опте обойдется 43 753 рубля (181 рубль).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что в 2017 году рост цен на бензин в РФ можно ожидать на уровне инфляции.

По его словам, цены на бензин в динамике за последние три года «укладываются в инфляцию».

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