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Нефть резко подорожала на фоне ареста принцев в Саудовской Аравии

Экономика

Фьючерс на нефть марки Brent торговался на уровне $62,56

Лондон, 6 ноября 2017, 18:13 — REGNUM  Стоимость черного золота марки Brent приблизилась к отметке в $63 за баррель в ходе торгов на Лондонской бирже 6 ноября. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что нефть торгуется вблизи самого высокого уровня за последние 2 года после того, как в Саудовской Аравии в рамках масштабной антикоррупционной кампании были задержаны 11 принцев из правящей семьи.

По данным на 17:00 мск, фьючерс на нефть марки Brent торговался на уровне $62,56.

6 ноября телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что в Саудовской Аравии в рамках масштабной антикоррупционной кампании были задержаны 11 принцев из правящей семьи. В числе задержанных по распоряжению комитета также присутствуют 4 министра действующего правительства.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты

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