СМИ: Махинации в НК «Бердяуш» — только часть схем с деньгами РЖД?

Москва, , 10:15 — REGNUM Дело о хищениях в ООО «Нерудная компания «Бердяуш» может вывести на авторов миллиардных хищений в госкомпаниях. «Следствие уже проверяет ее [Екатерину Краснихину] и других предполагаемых членов преступной группы на причастность к хищениям в РЖД и при дорожном строительстве в Челябинской области», — пишет газета «Коммерсант».

Издание напоминает, что обвиняемая, находясь под подпиской о невыезде, по версии следствия, сняла и вывела в неизвестном направлении, в том числе и за рубеж, порядка 7 млн. долларов. В дальнейшем она была помещена под домашний арест и родила сына, но при этом, как полагают в МВД, продолжила заниматься и незаконной деятельностью. В ходе обыска, проведенного в квартире арестованной, были обнаружены мобильные телефоны и электронные устройства, которые она, по версии следствия, могла использовать для финансовых операций и передачи информации по уголовному делу «неустановленным лицам».

За нарушения условий домашнего ареста 23 октября Тверской райсуд в соответствии с существующей практикой отправил Краснихину в СИЗО, а ее ребенок остался на попечении матери обвиняемой и многочисленной прислуги, пишет «КоммерсантЪ». Но уже 27 октября следователь МВД снова обратился в Тверской райсуд с тем, чтобы Краснихину вернули домой. Свое ходатайство он мотивировал тем, что получил обращения замгенпрокурора Виктора Гриня и уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.

Как напоминают «Новые Известия», в начале 2014 года сын генпрокурора РФ Артем Чайка приобрел 100% акций «НК Бердяуш» — поставщика щебня для нужд РЖД. Но проверка деятельности организации засвидетельствовала, что предыдущие директора компании — Дмитрий Супрун, Екатерина Краснихина, Владимир Гаца, а также замдиректора по экономике Елена Дорожевич — предположительно похитили почти 150 миллионов рублей. Обвиняемые заключали фиктивные договора с фирмами, которые сами же контролировали.

Владимир Гаца, как пишут НИ, уже согласился на сделку со следствием, признав, что действительно подписывал фиктивные договора. Сейчас он активно дает показания, кто стоял за преступными схемами по хищению денег.

Что же касается Краснихиной, то ее защита, по информации «Новых Известий», избрала другую линию. Экс-гендиректор утверждает, что настоящим собственником «НК Бердяуш» был чиновник в системе РЖД Сергей Вильшенко. Впрочем, по информации издания, человек по имени Сергей Вильшенко в цепочке бывших собственников ООО «НК Бердяуш» отсутствует. По документам, 12.02.2014 ООО «Омега» продало А. Чайке свою долю в 95% (334, 9 млн.), а Р.М.Тухтеев — 5% (стоимостью 17, 6 млн.). С тех пор «НК Бердяуш» собственников не меняла. Что касается владельцев ООО «Омега», по данным СПАРК, единственный владелец компании в лице ЗАО «Восток» на 100% принадлежал ЗАО «ФОРБ» (совладельцы В.Г. Геворкян (76,4%) и А.А.Мизякин (24,6%).

Адвокаты Краснихиной ссылаются на специфику статьи 160 УК. «Присвоение или растрата» — это статья частно-публичного обвинения, якобы для возбуждения дела нужно заявление потерпевшего, — т. е собственника похищенного. Однако, по версии обвинения, потерпевшим является юрлицо «НК Бердяуш», — независимо от того, кто числился или числится его владельцем.

Уже после покупки Артёмом Чайкой «Бердяуш» победила в тендере на покупку контрольного пакета «Первой нерудной компании», пишут «Новые Известия». Для управления «Первой нерудной» создали «УК ПНК», а ее совладельцами стали Чайка и Вильшенко. Но Вильшенко якобы решил получить доли во всех активах, имеющих отношение к «УК ПНК». Поэтому предложил Чайке долю в 80% в своем ООО «Нерудвзрывпром» взамен на 20% «НК Бердяуш».

Партнеры даже заключили меморандум об обязательствах, но в финале сделка сорвалась, когда выяснилось, что ООО «Нерудвзрывпром» — это, по определению «Новых Известий», — «пустышка» и не способна вести уставную деятельность без посторонней помощи.

Теперь Краснихина, основываясь на этой истории, утверждает, что якобы Чайка «заказал» уголовное дело против руководства «НК Бердяуш», чтобы не выполнять меморандум. Об этом подробно писала «Новая Газета». Правда, прочитавшие документ обращают внимание — в тексте его содержится норма, что доля в «НК Бердяуш» переходит только выплаты компанией кредита «Сбербанку России». О том, что на самом деле сроки выплаты по кредиту истекают в 2014-м, а не в 2017 году, в публикации «Новой Газеты» не упомянуто.

«Новые Известия» напоминают о некоторых фактах из биографии Сергея Вильшенко. Сын бывшего первого секретаря горкома КПСС Златоуста (Челябинская область) в начале 2000-х был фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве, но затем устроился на должность директора торгового дома ОАО «Российские железные дороги». Следствие отрабатывает версию, что Вильшенко использовал свои связи среди топ-менеджмента РЖД, чтобы организовать схемы по хищению денег у дочерних компаний монополии. Его имя звучит и в связи с т.н. «дорожной революцией» Михаила Юревича, челябинского экс-губернатора, обвиняемого в масштабных хищениях бюджетных денег на строительство и реконструкцию дорог. Бюджетные деньги выводили на счета фиктивных фирм — и 257 из них были связаны с Вильшенко.

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