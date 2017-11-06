Армянская сельхозпродукция пойдет на экспорт под единым брендом

Ереван, , 14:05 — REGNUM За первые девять месяцев 2017 года рост внешнеторгового оборота Армении с Россией составил 15%, он перевалил за $1 трлн, из которых треть приходится на экспорт из Армению в РФ. Известно, что Россия является ключевым получателем армянской сельхозпродукции.

В целом армянский экспорт растет опережающим рост импорта темпами. Так, экспорт из Армении возрос на 28%, когда импорт на порядка 10%. За тот же период в Армении было произведено с/х продукции на $1,2 млрд, это меньше прошлогоднего показателя без малого на 10%. Несмотря на это, растут практически все показатели экспорта по переработанной продукции: консервы, рыба, вино, коньяк. Впрочем растет и экспорт свежих фруктов и овощей.

«Армения готова не только соперничать с нынешними поставщиками томатов для России, но и потеснить на этом рынке хорошо известных производителей. Когда возникают проблемы для одних, иногда это оборачивается возможностями для других. Именно этим мы в прошлом году воспользовались. И в России тоже развивают эту отрасль, но рынок такой большой, что увеличение числа игроков здесь никому не помешает», — считает президент Армении Серж Саргсян.

6 ноября в министерстве сельского хозяйства Армении состоялась презентация компании «Армения прод». Целью основания компании является экспорт и представление под общей товарной маркой армянской сельскохозяйственной продукции на зарубежных рынках.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Роберт Макарян: «С созданием этой компании решится проблема оптимизации производства, поскольку в случае организованных закупок сырья и других вспомогательных материалов в ценовом плане будем иметь снижение себестоимости, что даст возможность быть более конкурентоспособным на зарубежных рынках. В то же время заместитель министра в присутствии крупных экспортеров отметил, что для конкуренции на международном рынке необходимо обеспечить высокое качество экспортируемой продукции.

По словам замминистра, в случае успеха программы в нее будут включены также отрасли производства молочных и мясных продуктов, сухофруктов, которые обладают достаточным потенциалом для выхода на иностранный рынок.

Далее исполнительный директор «Армения прод» Айк Овсепян кратко представил нынешние проблемы средних и малых консервных предприятий, в частности, слабые маркетинговые возможности, неконкурентоспособную себестоимость и цену продукции, скудность имеющихся финансовых средств, необходимых для закупки сырья и так далее.

По его словам, основная деятельность создаваемой компании будет направлена на решение вышеуказанных проблем и на устранение препятствий, возникающих в процессе экспорта местной продукции.

Компания намерена проводить маркетинговые исследования на внешних рынках, вести переговоры с местными малыми и средними производителями и потенциальными покупателями, а также осуществлять брендирование, упаковку и логистику товаров, организацию экспорта продукции с использованием соответствующих инструментов страхования.

Очевидно, что необходимость в единой координации экспорта с/х продукции из Армении стал значительный рост объемов в направлении России, чему способствовала институциональная и правовая интеграция в рамках Евразийского экономического союза.