Новые правила провоза ручной клади при перелетах вступили в силу

Москва, , 03:24 — REGNUM Обновленные требования к провозу ручной клади в самолетах начали действовать в России с 5 ноября. Пассажир сможет взять в салон воздушного судна как минимум 5 кг багажа.

В соответствии с приказом Минтранса РФ, опубликованным ранее, 5 кг — минимальная масса бесплатной ручной клади на одного пассажира в невозвратных билетах. Те, кто приобрел возвратные билеты, смогут провозить с собой от 10 до 30 кг багажа без дополнительной оплаты.

Также перечислены предметы, не считающиеся ручной кладью. В их числе — портфели и дамские сумки, портпледы, верхняя одежда, детское питание и детские коляски, букеты цветов.

Авиаперевозчики самостоятельно установят вес и габариты ручной клади, провоз которой не подлежит дополнительной оплате.

Отметим, что предыдущая редакция правил позволяла пассажирам с возвратными и невозвратными билетами бесплатно провозить до 10 кг багажа. При этом от авиакомпаний зависело, будет ли багаж находиться в салоне или его поместят в багажный отсек.

Как сообщало ИА REGNUM, единый минимальный вес бесплатного провоза багажа и список вещей, которые можно брать в качестве ручной клади при авиаперелетах, Министерство транспорта РФ установило в начале октября.

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