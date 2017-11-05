Депутат ГД РФ Умахан Умаханов банкротит свои компании

Москва, , 20:00 — REGNUM О деятельности депутата в Дагестане известно немного: Умахан Умаханов является председателем Дагестанской региональной общественной организации «В защиту ветеранов народного ополчения 1999 года», регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Республике Дагестан. Отметился при защите пострадавших дольщиков в Дагестане. За время работы в ГД РФ стал инициатором более 75 разнонаправленных законов.

Депутат ведет и предпринимательскую деятельность. Так, Умахан Умаханов числится учредителем ЗАО «Жуковка», имея долю в уставном капитале 50% (5000 рублей — из общих 10 000). ЗАО «Жуковка» принадлежит АО «Подольский электромеханический завод специального машиностроения». ПЭМЗ по государственному оборонному заказу должен поставлять комплектующие и оборудование для подвижных стратегических ракетных комплексов (установок) «Ярс». В настоящий момент, имея огромные долги, ПЭМЗ находится в состоянии ликвидации по причине банкротства. Завод имел определенные проблемы с выполнением своих обязательств уже давно. В итоге с исками к нему выступили несколько компаний, государственных и частных. Хотя и сам ПЭМЗ является истцом по нескольким делам. Несколько дел находятся в арбитраже, ситуация создалась крайне запутанная.

Существует предположение, что для последующего объявления банкротства и ликвидации предприятия компаниями депутата был взят огромный заем у «Сбербанка». Заем — 1300 млн руб. для долгосрочного погашения и 2148 млн руб. на быстрое погашение долгов перед другими кредиторами. После решения суда о банкротстве ПЭМЗ управление заводом официально взяла на себя компания «Жуковка», которая спустя короткий промежуток времени тоже объявляет себя банкротом (Дело № А41−83 177/2016 (о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан). Данных об использовании 3,5 млрд рублей нет. Объявленное банкротом ЗАО «Жуковка», помимо долгов Подольского электромеханического завода, также уносит с собой полмиллиарда своих долгов.

Большая часть компаний, где так или иначе фигурирует Умахан Умахаов оформлены на тот же адрес, на который зарегистрирована «Жуковка». Надо также отметить, что через все то же ЗАО «Жуковка» Умаханову принадлежит торговый центр «Лабиринт» площадью 6 тыс. кв. метров на Рублево-Успенском шоссе. В декларациях о доходах с 2011 по 2015 годы у депутата нет упоминания о владении ЗАО «Жуковка». Документальное подтверждение того, что ЗАО «Жуковка» все же принадлежит в долях Умахану Умаханову, появилось только летом 2016 года в сведениях о доходах кандидата в депутаты Госдумы от одномандатного избирательного округа №10 (Республика Дагестан). По мнению экспертов, рыночная стоимость торгового центра «Лабиринт» составляет около 1,5 млрд рублей. Этих средств хватило бы для финансового оздоровления оборонного завода ПЭМЗ и начала выпуска комплектующих для подвижных стратегических ракетных комплексов «Ярс», так необходимых вооруженным силам.

Впрочем, у депутата есть возможности поправить свое финансовое положение. В Дагестане началось строительство агротехнопарка «АгроДаг-Италия» на базе итальянских модулей общей стоимостью 14 млрд рублей, которые планируется освоить в течение 10 лет. Проект будет реализован в формате частно-государственного партнерства, его куратором выступает депутат Госдумы Умахан Умаханов. Он же, согласно данным системы СПАРК, является соучредителем того самого ЗАО «Жуковка», которому принадлежит ООО «Агротехнопарк «АгроДаг-Италия».

Пока же депутат Умахан Умаханов с 2013 года занимает пост сопредседателя дагестанского штаба общероссийского «Народного фронта» (ОНФ), чьи активисты ведут борьбу с коррупцией среди российских депутатов и чиновников.