Строительство российской части «Турецкого потока» завершено

Москва, , 13:40 — REGNUM Российская государственная корпорация «Газпром» завершила строительство российской части газопровода «Турецкий поток». Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба «Газпрома».

Сообщается, что крупнейшее в мире трубопрокладочное и строительное судно — Pioneering Spirit, которое осуществляет прокладку трубопровода по дну Черного моря, сегодня пересекло границу исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Турции.

На корабле отметили данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы ИЭЗ между двумя странами.

Пересечение границы также означает, что строительство морских участков двух ниток на территории российской ИЭЗ завершен.

На данный момент, в общей сложности было уложено 448 километров по двум ниткам газопровода. Менее чем за полгода построено почти 25% морского участка «Турецкого потока». Это в полной мере соответствует графику строительства.

Напомним, транспортировка газа по «Турецкому потоку» должна начаться в декабре 2019 года.

К концу июня 2017 года специализированное судно Audacia завершило укладку двух ниток «Турецкого потока» на мелководье.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2016 года Россия и Турция заключили межправительственное соглашение по проекту газопровода «Турецкий поток». Проект предусматривает строительство двух ниток с пропускной мощностью в 15,75 млрд куб. м природного газа каждая.

Одна нитка строящегося газопровода предназначена для подачи российского газа на турецкий рынок, а вторая должна обеспечить газоснабжение Южной части Европы.