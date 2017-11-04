Тверская область имеет устойчивую бюджетную систему – Руденя

Тверь, , 12:38 — REGNUM Тверская область получит дотацию от федерального центра на обеспечение сбалансированности регионального бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства регионам по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провёл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак 3 ноября. В заседании принял участие губернатор Игорь Руденя.

На заседании Дмитрий Козак сообщил, что президентом России Владимиром Путиным принято решение о выделении дополнительных средств регионам на выравнивание бюджетов.

«Решено выделить дотации субъектам на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов в объеме 100,4 млрд рублей. Средства направляем с учётом налогового потенциала территорий, что позволит более эффективно и справедливо распределять ресурсы. Учтены также климатические условия, транспортная доступность, капитальные вложения», — сказал вице-премьер.

Ключевыми обязательствами регионов-получателей дотаций на выравнивание названы прирост экономического потенциала, дополнительная мобилизация доходов и повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в рамках выполнения майских указов президента.

Размер дотации для Тверской области превысит несколько миллиардов рублей — точная сумма будет названа в ближайшее время.

«Хотел бы поблагодарить Владимира Владимировича Путина за принятое решение, это даст возможность субъектам сэкономить средства и получить дополнительные возможности для развития региональных экономик. Тверская область в данном контексте ведёт активную работу с Министерством финансов РФ. Сегодня мы входим в число регионов с устойчивой бюджетной системой», — сказал губернатор Игорь Руденя, комментируя итоги заседания.

На заседании также обсуждались вопросы реструктуризации бюджетных долгов регионов, которая запланирована уже с 2018 года. Тверская область также примет в программе.

«Мы движемся достаточно уверенно по той дорожной карте, которая была установлена на предыдущем совещании. Это семь лет рассрочки, поэтапная оплата задолженности и погашение. Дальше, если соблюдаютсяпоказатели, горизонт рассрочки продлевается до 12 лет. Сейчас Тверская область идёт в рамках выполнения условий, обозначенных в рамках соглашений с Минфином РФ», — отметил Игорь Руденя.

Кроме того, члены правительственной комиссии обсудили вопросы эффективности налоговых льгот, предоставляемых в регионах, и систему модельных бюджетов, которые планируются внедрять как на федеральном уровне, так и в субъектах и муниципалитетах.

Снижение госдолга регионов РФ также стало одной из тем заседания. По итогам прошлого года государственный долг Тверской области уменьшился на 1,6 млрд рублей — до 26,4 млрд рублей. По темпу снижения показателя регион является одним из лидеров ЦФО. Сокращены и расходы на обслуживание госдолга — с 1,7 млрд рублей в 2014 году до 0,9 млрд рублей в 2016 году. Уровень долговой нагрузки Верхневолжья по отношению к налоговым и неналоговым доходам бюджета в 2016 году сократился с 72% до 66%. В результате замещения кредитов коммерческих банков бюджетными кредитами улучшилась структура долга: коммерческий долг области в прошлом году стал меньше на 29% и составил 11,1 млрд рублей.