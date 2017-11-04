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Капитализация – выше $900 млрд: Apple поставила новый рекорд

Экономика

Цена акций подскочила более чем на три процента

Вашингтон, 4 ноября 2017, 02:30 — REGNUM  Рыночная капитализация американской корпорации Apple вышла на новый исторический максимум в $900 млрд, передает CNBC.

Цена акций Apple подскочила после публикации финансового прогноза на IV квартал 2017 года. Стоимость акции на торгах 3 ноября выросли более чем на три процента.

Одна ценная бумага оценивается в $172 долларов.

Напомним, 9 мая рыночная капитализация Apple впервые превысила отметку в $800 млрд. По состоянию на 5 сентября 2017 года показатель составлял $850 млрд. По мнению биржевых аналитиков, в этом году капитализация Apple может превысить триллион долларов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября Apple отправила распространителям первую партию новых iPhone X. Ее размеры оказались рекордно низкими для Apple — всего 46,5 тыс. гаджетов.

Читайте подробнее: Apple произвела рекордно малое число iPhone X

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