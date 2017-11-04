Чтобы сбалансировать бюджеты: Силуанов обещал регионам 104 млрд рублей

Москва, , 01:39 — REGNUM Дотации в размере 104 млрд рублей будут направлены в российские регионы в 2018 году, на заседании правительственной по региональной политике сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Общий объем дотаций на сбалансированность, который мы предлагаем к распределению, составляет сегодня 104 млрд рублей», — заявил Силуанов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября 2017 года на правительственном часе в Госдуме российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что 100 млрд рублей, имеющихся в федеральном бюджете, будет достаточно для покрытия совокупного дефицита бюджетов 23 регионов.

Козак пояснил, что с нового года дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предложено увеличить на 30,5 млрд рублей. В итоге он составит 645 млрд рублей.

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