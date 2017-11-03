Цена на нефть Brent превысила $62 за баррель

Москва, , 21:59 — REGNUM Стоимость нефти марки Brent 3 ноября впервые с июля 2015 года превысила отметку в $62 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Цена на январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent сегодня поднималась на 2,33% — до $62,03 за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,95% — до $55,60 за баррель.

Цены на нефть растут на фоне ожиданий продления сделки ОПЕК+ по сокращению объёмов добычи, а также недельные данных по динамике числа буровых установок в США.

Напомним, 31 октября цена нефти Brent впервые с июля 2015 года превысила отметку в $61 за баррель.

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