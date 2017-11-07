Доходность «Норд Капитал» подтверждена международным аудитором

Москва, , 08:03 — REGNUM Инвестиционная стратегия «Норд Капитал» заработала в октябре 11,21% в долларах США. Средняя доходность с момента основания стратегии составила 46,02% годовых, за 2017 год стратегия заработала 74,40%.Как сообщили в компании, наибольший вклад в положительный результат октября внесли трендовые торговые системы, базовым активом которых являются фьючерсные контракты на основные страновые индексы, среди которых Nasdaq 100 Index, DAX Index, Hang Seng Index. Также положительный вклад внесли торговые системы, базовым активом которых являются фьючерсные контракты на государственный долг США и Германии (вклад более 6%). Трендовые и реверсальные системы смогли открыть длинные позиции перед заседанием ЕЦБ в результате завышенных ожиданий участников рынка по размеру программы сокращения количественного смягчения. Стратегия использует 62 фьючерсных контракта, обращающихся на 16 мировых торговых площадках, в том числе фондовые индексы 15 стран мира. Доходность рассчитана согласно требованиям регулятора, результат подтверждён международным аудитом. «Норд Капитал» — единственная в России компания, которая занимается развитием новой для России технологии — количественными методами инвестирования — созданием торговых стратегий на базе предиктивного анализа, теории вероятности и машинного обучения. Количественные методы инвестирования существуют в США более 40 лет, но в России о них практически ничего не известно. Первая полноценная стратегия количественного инвестирования в России была запущена компанией «Норд Капитал» в 2011-м. Все процессы в компании, кроме написания формул, автоматизированы: анализ, расчёт, открытие и закрытие сделок, а также контроль рисков. Новые технологии — big data, машинное обучение, искусственный интеллект, облачные хранилища информации, распознавания речи и изображений — значительно расширят возможности количественных инвестиций в ближайшем будущем.