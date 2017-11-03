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Рубль слабеет несмотря на укрепляющуюся нефть

Экономика

Коррекция или негативные тенденции в российской экономике?

Рубль слабеет несмотря на укрепляющуюся нефть
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 3 ноября 2017, 20:28 — REGNUM  Курс доллара США в ходе торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) в пятницу, 3 ноября, вырос на 1,73% — до 59,17 рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз доллар США стоил столько 25 августа 2017 года.

Курс евросоюзного евро также подскочил — на 1,35% до 68,71 рубля за доллар.

Примечательно, что валюты растут несмотря на рост мировых цен на нефть.

Сегодня декабрьские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent на Лондонской бирже торговались на уровне $60,9 за баррель. Рост к уровню начала торгов составил 0,46%.

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