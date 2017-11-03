Дефицит: Франция борется за масло

Париж, , 20:23 — REGNUM Во французских супермаркетах особенно мрачно стали выглядеть холодильные секции. Клиенты, до сих пор избалованные выбором между маслом из Нормандии, соленым маслом из Бретани, обезжиренными диетическими и ароматизированными продуктами, теперь столкнутся с резким сокращением ассортимента даже простого сливочного масла, сообщает сегодня, 3 ноября, Der Spiegel.

Франция является неоспоримым лидером по потреблению масла на душу населения: на одного французского гражданина приходится восемь килограммов масла в год. Второе место с шестью килограммами занимает Германия.

Сейчас во Франция разразился настоящий «круассановый кризис», который местные СМИ окрестили чуть ли не национальной чрезвычайной ситуацией. Для многих французов масло является неотъемлемым атрибутом кухни: запекание рыбы, мяса или овощей, приготовление пасты и соусов — всё начинается с масла.

Откуда же внезапно взялся дефицит масла? Одной из причин этого явления эксперты называют изменение привычек питания во всем мире. На протяжении многих десятилетий масло считалось причиной сосудистых заболеваний из-за содержащегося в нём холестерина. Сегодня же многие эксперты в области питания считают, что естественные жиры — это лучшая, натуральная защита от этих самых заболеваний.

Как следствие, потребление масла растет, и не только в индустриально развитых или арабских странах, но и особенно в Японии и Китае. По оценкам Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), к 2026 году спрос на молочный продукт возрастет на 20%. Экспорт французского масла на новые рынки резко возрос в последнее время, почти на 50% с начала года. В результате с апреля 2016 по октябрь 2017 года цена за 1 тонну масла поднялась с 2500 до 6500 евро.

Однако и бум продаж масла за рубеж не является основной причиной резкого дефицита во Франции. В прошлом году страна произвела около 450 000 тонн масла — и это несмотря на высокие цены на сено и растущее число банкротств среди молочных фермеров.

На деле за снижением предложения стоит острое противоречие между мелкими молочными кооперативами и крупными розничными сетями. «Перерабатывающие предприятия и розничные гиганты попросту блокируют друг друга», — сетует французский министр сельского хозяйства Стефан Траверт. Как заявляет Ассоциация производителей молока (FNPL), прежде всего, спор идет «о правильной цене».

Напомним, что с 2015 года ЕС отменил квоты на производство молока, и несмотря на растущий спрос, крупные розничные сети Франции отказались корректировать цены, в то время как в Германии масло было на 100—150% дороже.

Молочные кооперативы оперативно начали экспортировать свои высококачественные товары в более прибыльные регионы, и ассортимент масла в супермаркетах стал заметно скуднее, в то время как спрос поднялся на целых 20% лишь за последнюю неделю октября.

Некоторым компаниям пришлось временно прекратить производство из-за недостатка масла. Например, часть работников компании «Франсуа», производителя высококачественного слоеного и песочного теста, оказалась временно безработной. «Это может убить нас», — говорит директор предприятия Клод Франсуа.

Эксперты отмечают, что ситуация еще может улучшиться. На данный момент несколько сетей гипермаркетов, таких как Super-U, Intermarché и Auchan, согласились повысить цены на масло на 10—15%. Однако мелкие французские фермеры, которые находятся в начале производственной цепочки, скорее всего, всё же уйдут с рынка.