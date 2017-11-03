В Воронежской области представлен проект Стратегии развития до 2035 года

Воронеж, , 19:50 — REGNUM Проект Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года впервые представлен общественности. Документ обсуждался 3 ноября на региональной научно-практической конференции «Социально-экономическое развитие Воронежской области в долгосрочной перспективе: стратегические приоритеты, цели, механизмы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Разработка Стратегии — 2035 была начата по поручению губернатора Алексея Гордеева почти два года назад: за этот период специалистами был проведен системный анализ состояния области и перспектив ее развития.

Одновременно в регионе сформирована нормативно-правовая база стратегического планирования, а система документов стратегического планирования является одной из самых завершенных среди субъектов РФ и включает такие новые инструменты как Прогноз научно-технологического развития, Схема развития и размещения производительных сил.

Особенностью разработки Стратегии-2035 является объединение усилий и учет интересов различных сторон, включающих представителей исполнительных органов государственной власти области и структурных подразделений правительства области, органов местного самоуправления, руководителей предприятий разного уровня, представителей научного сообщества и общественности.

К процессам диагностики ключевых проблем социально-экономического развития области и постановке стратегических целей были привлечены представители разных групп стейкхолдеров регионального развития — власти, бизнеса, населения, институтов гражданского общества.

В целях обеспечения сбалансированности документов стратегического планирования процесс разработки Стратегии — 2035 синхронизирован по всем уровням. На начальном этапе предложения и возможные сценарии развития обсуждались с органами местного самоуправления, а на завершающем этапе одновременно начата разработка согласованных стратегий муниципальных районов и городских округов области. Такой подход применяется в российской практике публичного управления впервые.

Конференция стала площадкой для первого публичного представления результатов проделанной работы по обоснованию целей, задач и направлений социально-экономической политики региона на долгосрочную перспективу.

Глава департамента экономического развития области Анатолий Букреев отметил важность устранения методологических и практических проблем стратегического планирования развития региона.

К настоящему времени учет совокупного социально-экономического потенциала и конкурентных преимуществ Воронежской области позволили определить миссию, генеральную цель, приоритеты и задачи социально-экономического развития региона на период до 2035 года.

В долгосрочной перспективе Воронежская область видится как регион с высоким качеством жизни населения, благоприятной средой для развития предпринимательства, опережающего роста наукоемкой экономики, опорный агропромышленный центр России.

Генеральная цель социально-экономического развития — формирование благоприятной среды для жизнедеятельности человека и развития предпринимательства. Эта цель определена в действующей Стратегии развития Воронежской области на период до 2020 года и сохраняет свое значение в Стратегии на период до 2035 года.

В числе стратегических приоритетов социально-экономического развития области определены: повышение уровня и улучшение качества жизни населения; развитие наукоемких и высокотехнологичных отраслей, экспортноориентированного промышленного и сельскохозяйственного производства; развитие транспортно-логистической сферы; сохранение культурно-исторического наследия и реализация туристско-рекреационного потенциала; сбалансированное пространственное развитие региона.

В результате реализации Стратегии-2035 планируется более чем в два раза сократить долю населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, более чем 3,5 раза увеличить денежные доходы на душу населения, обеспечить рост масштабов экономики в 3,5 раза, объем инвестиций в основной капитал — более чем в четыре раза.

Таким образом, новая Стратегия долгосрочного регионального развития призвана реализовать траекторию опережающего развития, что позволит Воронежской области упрочить лидерские позиции в Российской Федерации по уровню и качеству жизни населения и динамике экономического роста.

Отметим, что уже в ноябре — декабре, по поручению губернатора, состоятся общественные слушания по ключевым направлениям и механизмам социально-экономического развития области.