Оренбуржье представило 5 инвестпроектов в надежде на гарантийную поддержку

Оренбург, , 19:31 — REGNUM В Оренбурге в рамках международного форума «Оренбуржье — сердце Евразии» 3 ноября представили инвестиционные проекты Оренбургской области, которые претендуют на получение финансовой поддержки со стороны Федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства и МСП Банка. Губернатор Юрий Берг отметил важность этого мероприятия для развития экономики региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре форума.

«Мы крайне заинтересованы в инвестициях и новых проектах на территории Оренбургской области. Мы принимаем все возможные меры, чтобы их было как можно больше. В программе экономического развития области есть направление «Развитие малого и среднего предпринимательства»; мы ведём реестр приоритетных инвестиционных проектов, по которым предоставляются меры государственной поддержки в виде налоговых преференций.

В настоящее время в реестре 46 проектов с общим объемом инвестиций почти 310 миллиардов рублей. При этом шесть инвестпроектов включены в реестр приоритетных в 2016-м и семь — в 2017 году. Это очень эффективные региональные механизмы сопровождения инвестиционных проектов, но они не могут обеспечить все потребности бизнеса в поддержке. Так, у большинства инициаторов проектов недостаточно собственных средств, приходится привлекать заемный капитал», — сказал глава региона.

В свою очередь генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман отметил, что корпорация МСП совместно с правительством Оренбургской области ведёт активную работу по оказанию кредитно-гарантийной поддержки малым и средним компаниям региона. Так, на сегодняшний день при поддержке Корпорации предпринимателям области предоставлено 140 гарантий и поручительств на сумму более 1,9 млрд рублей. Это позволило 96 местным компаниям привлечь более 2,3 млрд рублей кредитных средств для реализации проектов в области сельского хозяйства, промышленного производства, строительства и сферы услуг.

В ходе презентации было представлено пять инвестиционных проектов в области промышленного производства и строительства: ООО «НПК «Стерил», ООО «ПВК», ООО «Базис Групп», ООО «Тюльганский маслозавод» и ООО «Тюльганский машиностроительный завод». Данным проектам может быть оказана прямая гарантийная поддержка Корпорации МСП, а также поддержка в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Общая сумма гарантийной поддержки данных проектов может составить более 1 млрд рублей, что в целом позволит предприятиям привлечь около 1,5 млрд рублей кредитных средств.

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