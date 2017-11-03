«Газпром» достиг с Ираном соглашения о стратегическом сотрудничестве

Москва, , 19:09 — REGNUM Руководство российской государственной корпорации «Газпром» во время визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Исламскую Республику Иран подписало меморандум о стратегическом сотрудничестве с Министерством нефти этой страны. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что «Газпром» и Министерство нефти Ирана изучат перспективы партнерства в области разработки газовых месторождений на территории Исламской Республики, транспортировки газа и монетизации добычи. Дополнительные прибыли из газодобычи на территории Ирана планируется получать путем переработки газа, в частности путем сжижения и получения продуктов газохимии.

Кроме того, «Газпром» подписал соглашение с и Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC). Данное соглашение позволит приступить к подготовке технико-экономического обоснования для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода Иран — Пакистан — Индия.

«Газпром» и NIOC планируют вместе разработать концепцию создания единой системы добычи, транспортировки природного газа и газохимии на территории Ирана.

Также «Газпром» договорился о сотрудничестве с иранской компанией Industrial Development & Renovation Organization of Iran в сфере проектов по сжиженному газу. В соглшении о сотрудничестве сказано, что обе компании планируют наращивать партнерство в сфере поставок продукта в третьи страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам визита в Тегеран, где он встречался с президентом этой страны Хасаном Рухани, а также с рахбаром Ирана Али Хаменеи и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, подтвердил готовность России к созданию газового коридора в Иран. Трубопровод должен пройти через территорию Азербайджана.