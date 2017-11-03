Фонду ОМС Севастополя снова увеличили бюджет

Севастополь, , 18:48 — REGNUM Распоряжением правительства Севастополя одобрен законопроект о бюджете территориального фонда ОМС на 2018 год и на период до 2020 года. Согласно документу, в будущем году фонд оплатит медицинские услуги на сумму 4,14 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

По информации директора территориального фонда ОМС Севастополя Татьяны Гроздовой, в следующем году за счет федеральных субвенций ТФОМС получит 4 млрд 583 млн рублей, что на 28% больше чем в прошлом году.

В структуре бюджета 4 млрд 135 млн рублей будет направлено для оплаты оказания медицинской помощи населению.

Планируется, что 195,6 млн рублей возместят Севастополю территориальные фонды регионов России — за медобслуживание застрахованных там граждан. Чуть больше — 214 млн рублей перечислят в субъекты РФ на возмещение медпомощи севастопольцам.

На сегодняшний день в городе застраховано 405 тыс. 640 человек. В среднем на каждого из жителей предусмотрено 10 тыс. 812 рублей, отметила Гроздова.

«Деньги у Севастополя на медицину есть. Более того, благодаря увеличению финансирования, мы сможем привести зарплаты медработников в соответствие с майскими указами президента России Владимира Путина, — прокомментировал глава города Дмитрий Овсянников. — У врачей и медсестер будет дополнительная мотивация качественно и своевременно оказывать помощь горожанам».

Как подчеркнула директор ТФОМС, ежегодно финансирование фонда будет увеличиваться. Так, в 2018 году городу будет выделено 4 млрд 583 млн рублей, в 2019 году — 4 млрд 751 млн рублей, в 2020 — 4 млрд 941 млн рублей.

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