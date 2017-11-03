В Литве не исключают повторения кризиса 2008-2009 годов

Вильнюс, , 17:57 — REGNUM Темп экономического роста Литвы понемногу начинает замедляться, отмечают экономисты литовского отделения датского банка Danske bank. Новейшие данные Департамента статистики говорят о том, что темп роста хозяйства страны в третьем квартале 2017 года, без учета влияния цен, сезона и числа рабочих дней, составлял 3,4%, когда в первом полугодии темп экономического роста достигал 4,1%. Danske Bank прогнозирует, что всего в 2017 году экономика Литвы вырастет на 3,8%, но в 2018 году рост замедлится и будет достигать 3,5%.

Хозяйства Литвы растет благодаря всем главным двигателям — растет и внутреннее потребление, и инвестиции, и экспорт. Правда, рост потребления в третьем квартале замедлился. Как показывают данные розничной торговли, потребление росло медленнее всего за последние три года. Главный фактор, останавливающий рост потребления — инфляция, которая в третьем квартале достигала 4,4%. Большую часть номинального прироста потребления уже составляет изменение цен, а не большее количество потребляемых товаров и услуг. Такой экономической ситуации в Литве не было с 2012 года, отмечают в кредитном учреждении.

«Положительные тенденции внутри страны и за ее пределами повышает и ожидания. Показатель экономических оценок в последнее время уверенно движется вверх, между тем растут и накопляемые запасы изготовленной продукции. Показатель запасов часто говорит о большем оптимизме и вере, что спрос на производимые товары будет продолжать расти. Положительные ожидания также способствуют росту инвестиций. Использование производственных способностей в этом году уже бьет рекорды всех времен. Другими словами, предприятия работают на грани производственных способностей, а это означает лишь одно — спрос на инвестиции будет только расти», — отмечают банковские аналитики.

Инвестиции все больше стимулирует набирающее обороты распределение средств ЕС. До 2020 года Литве предусмотрена поддержка структурных фондов в размере 6,7 млрд евро, из них пока что выплачено менее 1/5. По мере того, как будут расти темпы использования средств, все больше денег ЕС будет вливаться в экономику страны, и инвестиции подскочат еще выше.

«Однако общие экономические тенденции 2017 года очень напоминают 2005 год, когда мы также могли наблюдать за ростом ожиданий, сокращением безработицы и все более быстрым ростом зарплат и цен. Из своего опыта мы знаем, как быстро это может стать трудно управляемым процессом, который приведет к экономическому перегреву. В такой ситуации очень важно, чтобы все основные участники экономики — потребители, предприятия, банки и сектор власти — вели себя ответственно и не поддавались соблазнам инфляционной спирали, когда мы хотим все больше покупать, инвестировать, брать и давать взаймы. Оптимизм всегда приветствуется, но еще важнее здравый разум и способность учиться на ошибках прошлого», — считают в Danske bank.