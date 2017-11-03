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МВФ требует от Украины выполнить все условия для получения транша финпомощи

Экономика

Так называемая «финансовая помощь» от МВФ душит остатки украинской экономики

Киев, 3 ноября 2017, 16:54 — REGNUM  Международный валютный фонд (МВФ) вновь напомнил Украине, что для получения очередного транша финансовой помощи, эта страна должна принять ряд законов, продиктованных МВФ. Соответствующее заявление сделал сегодня, 3 ноября, постоянный представитель МВФ на Украине Йост Люнгман.

Он напомнил, что Украина на две три выполнила выполнила программу сотрудничества с МВФ по предоставлению финансовой помощи.

Люнгман уточнил, что всего Киев получил от МВФ $12,5 млрд. Из них по предыдущей программе stand-by $4,6 млрд, и по текущей четырехлетней программе почти $8 млрд.

Для того, чтобы пересмотреть текущий план сотрудничества Украины с МВФ и получить очередной транш финансовой помощи, в этой стране необхордимо принять ряд законов, в частности, о приватизации, создании антикоррупционного суда, а также скорректировать цены на газ (повысить).

Кроме того, украинские власти должны провести пенсионную реформу, которая однозначно вызовет рост социальной напряженности в стране.

В данный момент специалисты МВФ анализируют законодательные изменения в этой сфере, которые недавно приняла Верховная рада.

Также Люнгман подчеркнул, что МВФ не снимает своего требования к Украине провести земельную реформу, просто фонд решил перенести этот критерий для пересмотра и (продления) программы финансовой помощи на 2018 год.

В целом, постпред МВФ отметил, что украинские власти недостаточна эффективно борются с коррупцией, которая, по подсчетам фонда, обходится Украине ежегодно в 2% ВВП.

Чтобы немного подсластить пилюлю, Люнгман отметил, что Украина добилась определённых успехов по очистке банковского сектора, смогла перейти на плавающий курс гривны, сократила бюджетный дефицит до 3% ВВП, начала реформу энергетической сферы и приступила к созданию антикоррупционных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что его страна рассчитывает получить ещё $8 млрд финансовой помощи от МВФ.

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Социально-экономический кризис на Украине
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