Чубайс нагнетает? — грозит ли России энергетический кризис

Сургут, Югра, , 17:12 — REGNUM Заявление главы «Роснано» Анатолия Чубайса о грядущей нехватке генерирующих мощностей и энергетическом коллапсе лет через семь при условии отсутствия развития «зеленой» энергетики эксперты восприняли со скепсисом. В стране продолжается строительство несколько тепло, газо и атомных станций. Электрогенерирующие компании из-за переизбытка мощностей прикрывают инвестиционные программы. Однако практически все эксперты признают необходимость развития отрасли экологически чистых, возобновляемых источников энергии в некоторых регионах страны, где есть возможность использовать энергию солнца и ветра на благо цивилизации, заявили эксперты корреспонденту ИА REGNUM.

«Предпосылок кризиса в энергетике нет»

Напомним, Анатолий Чубайс 30 октября предложил увеличить в энергетике России долю «зелёного» сегмента с нынешних 2,5% до 15%. Но для этого, по его словам, необходима серьёзная финансовая поддержка государства.

Выделение средств на «зелёную» энергетику — вклад в будущее. Но для масштабов страны тема «зелёной» энергии не является насущной, считает аналитик Денис Иконников. И напоминает, что Анатолий Чубайс уже выступал с идеей необходимости увеличения мощностей, представив в начале 2000-х кривую потребности в электроэнергии и ее выработку. Данный график получил название «крест Чубайса», говорит эксперт.

«Впоследствии была предпринята масштабная программа по увеличению мощностей в рамках договоров предоставления мощности (ДПМ). Если в 2001 году установленная мощность электростанций составляла около 192 ГВт, то в октябре 2017 года уже 240 ГВт. При этом потребление электроэнергии выросло лишь на 21% с 2001 года. По факту получилось, что в экономике наблюдается переизбыток мощностей. Стоит отметить, что ряд электрогенерирующих компаний еще не завершил свои инвестиционные программы, в связи с чем установленная мощность будет возрастать в последующих годах», — поясняет Денис Иконников.

Предпосылок кризиса в энергетике нет, инвестпрограммы генерирующих компаний сокращаются в связи с тем, что большинство объектов в рамках ДПМ построены, говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«Слова главы «Роснано» о предпосылках кризиса в энергетике, на мой взгляд, не соответствуют действительности. Есть потребности в новых мощностях в отдельных регионах, в частности в Крыму и на Дальнем Востоке, их реализация идет. Кроме того, с 2019 года на смену ДПМ может прийти новый механизм привлечения инвестиций в энергетику. Либерализация тарифов позволила поднять рентабельность бизнеса. Например, у компании «Юнипро» (Сургутская ГРЭС-2, Шатурская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС — ИА REGNUM ) маржа EBITDA сейчас около 30%, а 15 лет назад она не превышала 20%», — объясняет эксперт.

Экспорт традиционной энергии, с приглядом на «зеленую»

Кроме того, переизбыток генерации в стране таков, что из России электроэнергия активно экспортируется почти во все страны СНГ, Финляндию и Китай, говорит генеральный директор группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков. По его словам, поставки электроэнергии из России в Финляндию в 2017 году увеличились на 56,1%, в Беларуссию — на 13%, Азербайджан — на 8,6%, Монголию — на 5,4%.

Внутри страны потребление электричества также постепенно растёт. За девять месяцев 2017 года объемы энергопотребления выросли на 1,5%. При этом темпы роста производства электричества в России стали чуть ниже. За январь-сентябрь 2017 года общий объем выработки энергии на отечественных электростанциях составил 782 млрд кВт/ч, что на 1% больше, чем годом ранее. Статистика показывает, что между спросом и предложением появился некий дисбаланс. Но Павел Моряков сомневается, что к 2025 году не хватит энергомощностей для выработки электричества и создания энергорезерва.

«В настоящее время в России строится как минимум пять новых АЭС (Курская, Ленинградская, Нововоронежская, Ростовская и плавучая АЭС «Академик Ломоносов»), три новые газовые электростанции в Калининградской области и две газовые ТЭС в Севастополе и Симферополе. Скоро начнется строительство нескольких парогазовых установок на базе Сакской ТЭЦ в Крыму. К 2025 году часть этих новых объектов электрогенерации уже будут запущены, есть все шансы избежать энергокризис», — сообщил Павел Моряков.

К 2025 году актуальность «зеленой» энергетики, безусловно, вырастет, считает эксперт. И в 2017 году запущено несколько генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии на 120 МВт, 75% которых обеспечат солнечные электростанции. Но весомым дополнением к энергетическому комплексу страны возобновляемые источники энергии рассматривать не следует, полагает Павел Моряков.

«Зелёная» энергия хороша для Крыма, Камчатки и Кавказа

«Зелёная» энергетика возможна в долгосрочной перспективе, а не через семь лет, и не везде, считает экономический эксперт Леонид Хазанов. И все же экологически чистые, возобновляемые источники энергии в нашей стране в должной мере не используются. Происходит это по ряду причин.

«По причине традиционной ориентацией энергетики на использование угля, а также значительной стоимости проектов в области «зеленой» энергетики и дороговизне оборудования. Также на торможение развития «зеленой» энергетики влияет низкая конкурентоспособность возобновляемых источников энергии на фоне энергетического баланса отдельных регионов», — поясняет эксперт.

Между тем Камчатка «богата» вулканами и на ее территории есть геотермальные электростанции, но они все равно не закрывают полностью потребностей региона, поэтому туда до сих пор завозится уголь.

«В России немало мест с высоким уровнем солнечной инсоляции, начиная от Северного Кавказа и заканчивая Якутией, поэтому здесь перспективно строительство солнечных электростанций. Собственно, этот процесс уже набирает обороты. Точно также немало регионов, пригодных для установки ветрогенераторов — та же Камчатка или Сахалин», — указывает на перспективы развития «зеленой» генерации Леонид Хазанов.

Профессор кафедры «Электроэнергетика, электроснабжение и силовая электроника» НГТУ им. Р.Е. Алексеева Елена Соснина отмечает, что в странах ЕС основными факторами развития «зеленой» энергетики являются ограниченность собственных топливно-энергетических ресурсов, необходимость развитие рынка оборудования и создание новых рабочих мест. В России возобновляемые источники энергии интересны для энергодефицитных районов. В Ленинградской области, к примеру, сооружение крупных ветроэлектрических станций позволит решить проблемы недостатка свободных мощностей. В южных районах страны «зеленые» электростанции могут использоваться вспомогательно, для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Тем временем планы по введению пяти-шести дополнительных гигаватт «зелёных мощностей» Анатолий Чубайс называет серьёзными и продолжает настаивать на государственном финансировании энергетики будущего. При этом говорит, что вместе с партнёрами создал Фонд развития ветроэнергетики, который реализует проекты в сфере «зелёной» энергии.

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