Ольга Тихонова, , 17:23 — REGNUM

В Самарской губернской думе прошли слушания законопроекта по снятию региональных ограничений на продажу алкоголя, которые напоминали хорошо отрежиссированное действие под названием «широкое общественное обсуждение». Представители общественных организаций (сплоченные, как утверждают политики, спикером губдумы Виктором Сазоновым) продемонстрировали полное единомыслие: нужно подвинуть ограничительные рамки по продаже алкоголя, действующие с 22:00 до 10:00.

«Кому нужны эти временные ограничения на продажу спиртного? Все равно они не действуют. Сколько пили, столько и пьют! А вот теневой рынок контрафакта процветает!» — повторяли они друг друга с трибуны.

Как выяснилось на слушаниях, в самой партии власти нет единого мнения по поводу алкогольного лобби. Врио губернатора Дмитрий Азаров пока держит нейтралитет: с одной стороны можно потерять электоральные очки (пьяные ночные дебоши соседей и драки у магазинов население не радуют), с другой — лоббисты сулят хоть и небольшой, но доход в бюджет — 200 млн рублей в год.

Алкогольный бизнес продвигает поправки в региональный закон «О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области» (в части уточнения отдельных положений по региональным ограничениям)». Инициатор законопроекта об отмене всех региональных ограничений продажи алкоголя и принятии мер по увеличению продаж и потребления алкоголя населением — областное министерство экономического развития, инвестиций и торговли, возглавляемое Александром Кобенко, бывшего членом «команды созидания» отставного губернатора Николая Меркушкина. Чиновник утверждает, что если снять региональные ограничения и увеличить время продажи алкоголя в магазинах на три часа (с 23:00 до 8:00), это принесет в областную казну 200 млн рублей в год. Законопроект был внесен на рассмотрение в начале 2017 года, но каждый раз его обсуждение откладывалось.

История вопроса

Закон, ограничивающий продажу спиртного в регионе, разработал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев и внёс его ещё в 2008 году. Борьба за его принятие шла три года. Принят он был в 2011 году. И то только потому, что в федеральном центре возникло понимание, что население спивается, нация вырождается, поэтому нужно как-то бороться. В федеральном законодательстве прописали ограничения по продаже спиртного с 23:00 до 8:00 и позволили субъектам РФ в добровольном порядке дополнить ограничения. Этим воспользовались в большинстве регионов. На сегодняшний день только в 22 субъектах из 92 действует федеральное ограничение, в остальных в основном запрет на продажу алкоголя установлен с 22:00 до 10:00.

«В Самарской области традиционно очень сильное алкогольное лобби, поэтому она была в числе последних регионов, где ввели ограничение на продажу алкоголя, — пояснил Матвеев. — Объяснялось это тем, что здесь базировался один из крупнейших в Поволжье производитель водки — комбинат «Родник». «Люди из Родника» сидели не только в областном правительстве, депутатском корпусе, но и в структурах Росалкогольрегулирования и прочих федеральных органах, осуществляющих политику в сфере продажи алкоголя. Поэтому принятие ограничений стало возможным после инициативы президента по этому вопросу. Благодаря тогдашнему самарскому губернатору Владимиру Артякову удалось расширить временные рамки запрета на ночную торговлю алкоголем».

Результаты

За исключением маргинальных слоев общества нововведение было широко поддержано жителями Самарской области, которые устали от ночных дебошей возле круглосуточно торгующих алкоголем магазинов. К тому же это дало ощутимый социальный эффект. По словам Матвеева, апеллирующего данными минэкономразвития региона, за первый год действия закона смертность от отравлений алкоголем в регионе сократилась в 6,5 раз. Одновременно наметилась устойчивая тенденция к сокращению сердечно-сосудистых заболеваний, ДТП, преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, что в целом повлияло на снижение уличной преступности. Экономический ущерб также отсутствует, поскольку покупательский спрос перераспределился в 12-часовой диапазон покупок.

По данным регионального Роспотребнадзора, в 2016 году из 319 летальных случаев отравления алкоголем только 13 связаны с употреблением суррогатных жидкостей, остальные граждане употребили слишком большое количество легально купленного в магазине алкоголя.

Алкогольный бизнес теряет барыши

Матвеев отмечает, что тенденция по снижению поступлений в бюджет от алкогольного бизнеса, который в качестве аргумента в пользу законопроекта приводит министр Кобенко, является общероссийской. И связана она не с искусственным снижением потребления алкоголя, а с тем, что люди стали меньше употреблять.

«Это свидетельствует о действенности мер, принимаемых в последние годы на государственном уровне по противодействию алкоголизации населения, — подчеркнул политик. — По данным Минздрава РФ, потребление алкоголя сократилось с 18 до 11 литров на человека в год, а в Самарской области — до 13,2 литров. А по нормам ВОЗ, в случае потребления 8 литров алкоголя на душу населения, в стране начинается процесс деградации нации. Что касается причин спада поступлений в областной бюджет от алкогольного бизнеса, то они связаны не с существующими ограничениями времени продажи алкоголя (стандартными для России), а с прекращением работы комбината «Родник», которое произошло при бывшем губернаторе Меркушкине. «Родник» приносил в региональный бюджет около 2 млрд рублей в год. А теперь господин Кобенко говорит, что дополнительные три часа торговли алкоголем принесут в бюджет 200 млн. Цифры несопоставимые».

Мотор теневого алкорынка

Бывший губернатор Меркушкин неоднократно заявлял, что из-за теневого алкогольного рынка бюджет Самарской области ежегодно недополучает 4 млрд рублей. Депутат Матвеев предположил, что в таких объёмах реализовать «теневой» алкоголь через «бабу Маню» нереально, вероятнее всего он проходит через торговые точки и питейные заведения.

«По логике минэкономразвития региона за «дополнительных три часа» произойдёт увеличение продаж спиртного в пользу легального алкогольного рынка. Министр Кобенко наивно полагает, что основой теневого рынка являются не гигантские сверхприбыли бутлегеров (позволяющие продавать водку дешевле, чем она стоит в легальных магазинах), а придуманный им дефицит продукта при якобы имеющемся на него огромном спросе с 8 до 10 утра. Но если «левая» водка стоит 150 рублей, а «правая» около 300 рублей, это и является мотором теневого рынка, где не платятся налоги и есть возможность продавать дешевле», — сказал он.

Федеральная игра

Парламентарий полагает, что федеральное алкогольное лобби затеяло большую игру для того, чтобы ослабить алкогольные ограничения.

«Судя по поступающей из других регионов информации федеральное алкогольное лобби обеспокоено реальным снижением потребления спиртного в России, наметившегося из-за антиалкогольной политики государства, — отметил Матвеев. — Оно недовольно потерей огромных барышей. С учетом того, что атака идёт в целом на идеологию антиалкогольной политики. Их главный лозунг — ограничения ни к чему хорошему не приводят. Можно смело предположить, что итоговой целью является отмена федеральных ограничений и возврат к круглосуточной торговле».

Мода на здоровый образ жизни — тоже не приветствуется и беспокоит представителей алкогольного бизнеса. Хотя давно доказано, что доходы от продажи алкоголя в 10 раз перекрываются расходами, которое несет государство от последствий алкоголизации населения. Повышаются расходы на здравоохранение, социальную сферу, поскольку из-за высокой смертности семьи остаются без кормильцев, растёт количество пожаров, увеличиваются расходы на содержание тюрем, снижение производительности труда и так далее.

«Реальным пополнение бюджета является не снятие алкогольных запретов, а введение госмонополии на спирт и производство водки. Но эти предложения торпедируются в правительстве страны, благодаря алкогольному лобби», — отметил Матвеев.

Политический вопрос

По мнению депутата, пикантность ситуации в Самарской области по продвижению законопроекта о снятии всех ограничений придаёт тот факт, что инициатором и движущей силой этого документа был бывший губернатор Меркушкин, а подписывать его или отклонять в случае принятия губернской думой придется врио главы региона Азарову.

«Пока Дмитрий Азаров никак в публичном поле не комментирует дебаты вокруг законопроекта в думе. Он занимает отстраненную позицию: не задействовал административный ресурс, который является обычным в логике голосования фракции «Едина Россия», но и не высказался против, — обратил внимание Матвеев. — По данным ВЦИОМ 64% жителей России выступают за ужесточение ограничений в сфере продажи алкоголя. Вряд ли в Самарской области эти показатели существенно отличаются. Поэтому с уверенностью можно предположить, что данный законопроект будет непопулярным у самарцев и решение о его принятии не прибавит очков ни депутатам, ни Азарову, у которого впереди президентские выборы и свои собственные. Однако алкогольное лобби пытается сейчас воздействовать на него обещаниями дополнительных поступлений в бюджет, в которых новый губернатор, принявший регион с плачевными финансовыми показателями, весьма заинтересован».

Показательно, что среди противников законопроекта, выступивших на слушаниях в областном парламенте, авторитетные представители партии власти — депутаты Валерий Троян и Габибулла Хасаев. Их выступление показало, что возможные экономические выгоды, о которых говорит Кобенко, абсолютно неочевидны при явных минусах. Поэтому продвижение законопроекта через «Единую Россию» идёт с большим скрипом. Врио губернатора тоже не давит на депутатов.

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