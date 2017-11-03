Нацбанк Украины улучшил прогнозы по росту экономики страны

Киев, , 16:04 — REGNUM На 0,6% улучшил прогноз роста украинской экономики Национальный банк Украины (НБУ), сообщается в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ.

Согласно документу, рост экономики Украины к концу 2017 года предусматривается на уровне 2,2% против прежне прогнозируемого 1,6%. Отмечается, что улучшение прогноза стало возможным, благодаря улучшению состояния большинства отраслей во втором и третьем квартале 2017 года.

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Также НБУ прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 и 2019 годах 3,2% и 3,5% соответственно. Инфляция к концу 2017 года составит 12,2%, а к концу 2018 года — 7,3%. В 2019 году инфляция достигнет 5%. Дефицит текущего счета платежного баланса государства в 2017—2019 годах не изменится и останется на уровне $4 млрд.

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Напомним, по данным международного рейтингового агентства Moody’s, в 2018 году ВВП Украины в расчете на каждого жителя страны станет минимальным среди стран-членов СНГ и составит около $2 тыс. на душу населения.

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