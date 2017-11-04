Лия Шафранская, , 03:12 — REGNUM

Жители Астрахани вот уже несколько дней не видят на улицах города ставшие привычными за долгие годы троллейбусы. Причина проста — отключение электроэнергии. Однако ждать возвращения «рогатых», скорее всего, не приходится.

Пациент скорее мертв

Астраханский троллейбус доживает последние дни. Точнее, с большей долей вероятности, уже можно констатировать смерть этого вида транспорта. Вот уже несколько дней работа троллейбусов приостановлена — в контактной сети нет тока. Как пояснили в городской администрации, обесточено автобусно-троллейбусное предприятие из-за долгов за электричество перед ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и сильного износа контактных сетей и тяговых подстанций, что делает небезопасной эксплуатацию электрооборудования предприятия.

Ранее было заявлено, что бюджета АТП хватит примерно до 13 ноября. Однако последний день работы предприятия наступил раньше — 30 октября.

«Движение троллейбусов в нашем городе должно было осуществляться до 13.11.2017, но из-за отключения тока движение троллейбусов закончилось на 14 дней раньше», — говорится в сообщении на сайте предприятия.

Также в АТП напомнили, что прежний директор, который до 26 сентября руководил предприятием — Вячеслав Бузько— за время своей работы выплатил 30 млн рублей долгов предприятия, накопленных предыдущими директорами. Причиной его увольнения стали расхождения мнений с муниципальными властями насчёт будущего троллейбуса. А уже в конце сентября на его место пришёл Асылбек Джангиров. Но, как видим, на ситуацию с предприятием это сильно не повлияло.

«В настоящий момент обязательства по перечислению денежных средств в рамках субсидирования выполненной транспортной работы, в том числе и по зарплатным обязательствам, администрацией города исполнены в полном объёме», — приводит «Астрахань Новости» заявление городской мэрии.

Проверим!

Сложившаяся ситуация без контроля со стороны региональной прокуратуры не останется. Проверка уже начата. Как уточнили в надзорном ведомстве, особое внимание будет уделено защите прав сотрудников транспортного предприятия. И основания для этого, скорее всего, имеются. Как пишет издание «Арбуз», зарплата за сентябрь сотрудникам АТП была выдана в сильно урезанном виде, а за октябрь вообще пока не заплатили.

Разберётся надзорное ведомство и с самим фактом прекращения движения троллейбусов по улицам столицы Прикаспия.

Ушла целая эпоха

С большим сожалением исчезновение троллейбусов с улиц города воспринимают сами астраханцы. Особенно те, кто не ездит на собственных автомобилях, а пользуется общественным транспортом.

«Эх, как же жалко», «Печально. Не город, а большая деревня у нас», «Такая ностальгия», — сетуют горожане.

Астраханцы отмечают, что с уходом троллейбусов закончилась целая эпоха: «Всё, отмучились 20-летние трудяги… Теперь только пресс их ждёт».

«А ведь провода от троллейбусных линий — это тонны цветмета. Как провода от трамваев и чермет от них же. Давайте, правительство, вперёд! Мы и так слишком дёшево ездим, чтоб ещё и троллейбусы нам за 10 рублей оставлять», — возмущается житель Астрахани.

Со «смертью» троллейбусов в Астрахани, по мнению горожан, «Газели» могут праздновать победу. Хотя лучше бы «маршрутки убрали и пустили нормальные автобусы и троллейбусы, и места в них больше, и порядка на дорогах больше было бы», считают астраханцы.

«Думаю, бабушки и дедушки наших депутатов в переполненных маршрутках не ездят, вскарабкиваясь на них без подножек, да с сумками наперевес. Сплошное вредительство», — комментируют в соцсети пользователи.

А что взамен?

Вернётся ли троллейбус на улицы Астрахани, пока неизвестно. Но в городской администрации уже заявили, что для организации пассажирских перевозок МУ АТП планирует приобрести 20 автобусов средней вместимости на газомоторном топливе. Часть из них как раз и перекроет троллейбусные маршруты. Специалистам транспортного предприятия в администрации обещали предложить вакантные места в муниципальных предприятиях и учреждениях. О предстоящем сокращении работникам уже сообщили.

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Также вероятно, что троллейбусы заменят на электробусы. Их начнут тестировать в регионе уже в скором времени. Первый электробус на астраханских улицах появится уже в ноябре в рамках тестовой эксплуатации. Как отметил глава регионального правительства Расул Султанов, возможный переход на этот вид транспорта «должен быть осуществлён системно, чтобы население не ощутило на себе перебои в организации работы городского транспорта». В этом вопросе он попросил подключиться депутатов для того, чтобы принять совместное и взвешенное решение.

Докатились

В настоящее время ситуация на автобусно-троллейбусном предприятии сложная. Прежде всего, в финансовом плане — недостаточное бюджетное финансирование, задолженность по налоговым сборам и заработной плате его развитию явно не способствовали. Между тем, согласно результатам мониторинга рабочей группы, в состав которой вошли представители депутатского корпуса и руководители структурных подразделений городской мэрии, работа руководства предприятия была признана эффективной.

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В сфере пассажирских перевозок в Астраханской области наведут порядок

Последние десять лет предприятие бюджетной поддержки не получало. Средства из городской казны выделялись только на компенсацию цены между фактической стоимостью проезда, которая составляет 80 рублей, и той, которая была принята. Например, в 2017 году с середины сентября стоимость проезда выросла до 15 рублей. Только за сентябрь требовалось 4,6 млн рублей дополнительно. Несмотря на то, что ежегодно содержание парка обходится астраханскому бюджету в 50 млн рублей, денег на капитальной ремонт сети и подстанции на протяжении долгих лет не предусматривалось.

В результате из более чем 52 км контактной сети замены требует более половины троса несущей подвески, опор контактной сети, в капитальном ремонте нуждаются 12 трансформаторов. До последнего времени на линию выходило только семь троллейбусов, один из которых работал только утром и вечером по маршруту № 1 «Центральный стадион — Аэропорт».

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