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Без новостей нефть вернется к консолидации

Экономика

К сегодняшнему дню не появилось никакой новой значимой информации для черного золота, заявила эксперт

Москва, 3 ноября 2017, 15:23 — REGNUM  Сырьевой рынок в финале недели (3 ноября) вернулся к покупкам, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморского сорта нефти Brent стоит сейчас $60,88 (+0,4%). За «бочку» техасской нефти WTI просят $54,86 (+0,6%).

Спред между основными сортами черного золота остается довольно серьезным, что может указывать на скорый разворот тренда. В спокойное рыночное время он не превышает $3−4.

«К сегодняшнему дню не появилось никакой новой значимой информации для сектора энергоносителей, и на таком фоне «быки» пробуют силы в атаках на промежуточные уровни сопротивлений», — считает Бодрова.

Техническая картина сохраняет для барреля Brent возможность движения в сторону $61,35.

Однако, по ее мнению, для этого или ОПЕК должен выступить с чрезвычайно положительными комментариями (а еще лучше — со стратегией продления соглашения), или статистика должна публиковаться хорошей.

«Статистических данных пока не ожидается — ближайшие выдут 8 ноября, а картель хранит молчание. Это создает условия для консолидации в пределах $60,20−60,95 для североморского сорта нефти», — полагает эксперт.

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