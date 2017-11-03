Экономика Узбекистана: либерализация и открытость

Ташкент, , 15:22 — REGNUM Государственный комитет по инвестициям республики Узбекистан разработал проект концепции Инвестиционного кодекса, документ 2 ноября выложен в свободный доступ на портале обсуждения нормативно-правовых актов республики.

Проект кодекса предусматривает «дальнейшее развитие и либерализацию экономики, направленные на повышение ее конкурентоспособности и открытости» и одновременно нацеливается на «укрепление макроэкономической стабильности с сохранением высоких темпов экономического роста».

Читайте также: Узбекистан отказывается от хлопка — фермеры станут богаче?

Разработчики предлагают ввести единый правовой режим для отечественных и иностранных инвесторов, а также новые гарантии «от дискриминации и неблагоприятного изменения законодательства».

«Виза инвестора», «инвестиционная ссуда», «инвестиционные налоговые кредиты», «инвестиционные субсидии» — такие новые понятия должны войти в повседневную экономическую практику, считают разработчики проекта.

Читайте также: Центробанк Узбекистана резко повысил ставку рефинансирования

Напомним, рост ВВП Узбекистана за прошедшие 3 квартала 2017 года составил 5,3%. Рост промышленности за отчетный период составил 4,1%, сельского хозяйства — 3,5%, услуг — 6,4%.

Читайте также: За девять месяцев 2017 года ВВП Узбекистана вырос на 5,3%

В 2017 году властям Узбекистана удалось обеспечить социальную направленность бюджета. Особое внимание уделено финансированию науки, образования, культуры и спорта.

Читайте также: Уровень инфляции в Узбекистане составил почти 8%