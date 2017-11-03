С начала года на Ямале добыли более 400 млрд кубометров газа

Салехард, , 15:15 — REGNUM С января по сентябрь 2017 года в Ямало-Ненецком автономном округе было добыто 406,6 млрд кубометров природного газа, что составляет 115,3% к объемам добычи за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что также было добыто 23,7 млн тонн нефти (+24,8%) и 15,2 млн тонн конденсата (+5,8%).

«Рост объёмов добычи топливно-энергетических ресурсов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа — это результат последовательной политики по развитию экономического потенциала региона», — говорится в сообщении.

Всего в регионе зарегистрировано 260 действующих лицензий на право пользования недрами для геологического изучения и добычи углеводородов. Так, газ добывают 36 предприятий на 93 месторождениях. Наибольший объем приходится на дочерние предприятия «Газпрома».

Нефть добывают 22 предприятия на 66 месторождениях, из них более 14 млн тонн нефти — добыли дочерние предприятия «Газпром-нефти».

"Общая экономическая политика округа ориентирована на три вектора: рост объёмов добычи углеводородов; развитие перерабатывающей промышленности; формирование транспортной инфраструктуры Арктической зоны», — заключили в пресс-службе.

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