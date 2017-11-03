В Севастополе обследуют 50 оползневых участков автодорог

Севастополь, , 15:07 — REGNUM Правительство Севастополя заказывает работы на обследование всех автомобильных дорог города для выявления оползнеопасных участков. Об этом журналистам 3 ноября сообщил директор департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры Игорь Титов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Наше госбюджетное учреждение «Севавтодор» как балансодержатель дорог заказывает работу на обследование всех автомобильных дорог города на предмет выявления оползнеопасных участков. Они будут помечены специальными знаками, — сказал Титов. — До конца года мы будем иметь предварительную информацию относительно всех таких участков».

Стоимость обследования обойдётся бюджету 10 млн рублей.

Титов пояснил, что выявление оползневых участков особенно актуально после опыта восстановления дороги Севастополь-Симферополь, поврежденного оползнем. Он отметил, что предварительно в Севастополе насчитывается около 50 участков дорог с потенциальной опасностью возникновения оползневых процессов.

Об одном из таких участков на своей странице в соцсети сообщил глава общественной организации «Дорожный контроль» Максим Мишин. По его информации, угроза нового оползня наблюдается на оживленной и единственной дороге в направлении крупного микрорайона в Казачьей бухте, насчитывающей около 50 тыс. жителей. Мишин разместил фотографии трещин на дорожном полотне.

«По дороге регулярно двигаются грузовые автомобили с превышением грузоподъемности, что скорее и вызвало данные разрушения дороги. Не стоит также забывать, что по этой дороге проходит маршрут общественного транспорта и в случае провала грунта, последствия могут быть необратимыми», — написал Мишин.

Как сообщало ИА REGNUM, часть трассы Севастополь — Симферополь в районе села Поворотное была закрыта для движения на несколько месяцев. В марте 2017 года дорога была разрушена и обвалилась в результате крупного оползня. Ситуация была объявлена чрезвычайной, природного характера. На аварийно-восстановительные работы из резервного фонда правительства Севастополя израсходовано около 100 млн рублей. Движение транспорта было открыто в августе, но в тестовом режиме.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Севастополе после обследования береговой линии выявили и зарегистрировали 119 оползневых участков. На мониторинг опасных экзогенных процессов городское правительство выделило 0,9 млн рублей из резервного фонда.

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