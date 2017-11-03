Нацбанк Казахстана лишил «Delta Bank» лицензии за нарушения

Астана, , 15:02 — REGNUM Нацбанк Казахстана лишил АО «Delta Bank» лицензии на осуществление банковской деятельности, сообщает 3 ноября МИА «Казинформ».

Основанием для принятия данного решения явилось систематическое ненадлежащее исполнение банком договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое нарушение пруденциальных нормативов (предельных величин рисков, принимаемых кредитными организациями).

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Следует отметить, что по информации «Казахстанского фонда гарантирования депозитов» (аналог российской системы страхования вкладов) в АО «Delta Bank» на 30 октября 2017 года были размещены вклады более чем 2000 физлиц на сумму 126,4 млн тенге (около 22 млн рублей).

Сообщается, что «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» в соответствии с действующим законодательством Казахстана, начнет выплату денег вкладчикам АО «Delta Bank» в течение 14 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.

Напомним, согласно законодательству республики Казахстан, суммы гарантий по вкладам физлиц составляют: в тенге — не более 10 млн тенге (около 1,7 млн руб), по депозитам в иностранной валюте — не более 5 млн тенге (в эквиваленте) (около 850 тыс. руб). Возмещению подлежит остаток на банковском счете, начисленное банком вознаграждение не гарантируется.