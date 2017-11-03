Уголь в Киргизии продолжает дорожать

Бишкек, , 14:44 — REGNUM В Киргизии уголь по сравнению с 2016 годом подорожал в среднем на 23,5%. Об этом заявил председатель госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбек Рыскулов на правительственном совещании.

По словам чиновника, сейчас стоимость тонны топлива на складах колеблется от 1100 до 5500 сомов (от 924 до 4622 рублей) в северных регионах и от 2100 до 8500 сомов (от 1765 до 7143 рублей) — в южных.

Рыскулов отметил, что наибольший рост цен зафиксирован в Баткенской области, где уголь подорожал на 42%. Затем следуют города Ош — на 25% и Бишкек — на 20%, а также граничащая с Казахстаном Таласская область — на 19%. Замыкают список Джалал-Абадская область — на 9%, Чуйская область — на 6% и Иссык-Кульская область — на 5%.

ИА REGNUM напоминает, что 17 октября 2017 года министерство национальной экономики Казахстана предложило правительству запретить экспортировать уголь за рубеж в пиковые периоды его потребления на внутреннем рынке. Казахстанские власти пока еще решают дальнейшую судьбу этой инициативы.

Тем не менее, 20 октября поставки твердого топлива в Киргизию были приостановлены. Официальными причинами казахские чиновники назвали нехватку предназначенных для транспортировки угля железнодорожных вагонов и резким ростом потреблением топлива в самом Казахстане из-за острой нехватки нефти и бензина.

Впоследствии экспорт казахстанского угля в Киргизию был восстановлен — 1 ноября в Бишкек прибыла первая партия вагонов с углем. В течение ближайших нескольких дней Киргизская Республика получит свыше 420 тысяч тонн этого топлива.

Отметим, что по официальным данным, Киргизия уже успела запасти для ТЭЦ Бишкека двухмесячную норму топлива — 257 тысяч тонн угля и 4,8 тысячи тонн мазута. Для бюджетных организаций — свыше 146 тысяч тонн угля, а для продажи населению — 638,1тысячи тонн. Несмотря на это цены на твердое топливо в республике в последнее время стали резко расти .