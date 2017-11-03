Топливная компания Росатома поставит ядерное топливо в Узбекистан

Москва, , 14:27 — REGNUM Российская топливная компания «ТВЭЛ», входящая в топливный дивизион госкорпорации «Росатом» начнет поставлять в ядерное топливо в Узбекистан. Соответствующий контракт подписали Институт ядерной физики Академии наук Узбекистана и Топливная компания Росатома АО «ТВЭЛ», сообщается на сайте топливной компании.

Российская компания будет поставлять ядерное топливо для исследовательского реактора ВВР-СМ. Он используется для проведения исследований в областях ядерной физики, радиационного материаловедения, активационного анализа, облучения минералов.

Также реактор ВВР-СМ используют в производстве радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.

Кроме того, согласно контракту ТВЭЛ будет поставлять шеститрубные тепловыделяющие сборки ИРТ-4М производства Новосибирского завода химконцентратов.

В ТВЭЛ уточнили, что ядерная установка в Узбекистане обеспечивалась ядерным топливом производства до 2015 года. Затем контракт прервался.

В 2017 году Институт ядерной физики Академии наук Узбекистана и АО «ТВЭЛ» вновь возобновили сотрудничество.

«Россия надеется на дальнейшее развитие сотрудничества с целью укрепления научного и промышленного потенциала Республики Узбекистан», — отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Напомним, Топливная компания АО «ТВЭЛ» — российский производитель ядерного топлива, производственный холдинг, входящий в состав Топливного дивизиона госкорпорации «Росатом». Компания создана 12 сентября 1996 года в соответствии с Указом президента РФ.

Стоит отметить, что АО «ТВЭЛ» является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Компания обеспечивает ядерным топливом 75 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах.

Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года аудит компании FORTUM признал систему менеджмента качества АО «ТВЭЛ» соответствующей международным стандартам.

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