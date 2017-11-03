СМИ «зашуршали», продвигая сервис «Аэрофлота»

Москва, , 14:16 — REGNUM Пассажир «Аэрофлота» подал на авиакомпанию в суд, жалуясь, что не выспался в полете из-за громкого шуршания упаковок бортового питания. Как сообщает infox.ru, поводом для недовольства стал целлофан, в который были запечатаны выдаваемые пассажирам в полете продуктовые наборы. Как отмечается в исковом заявлении, поданном в Пресненский суд Москвы, «во время раздачи пищи и во время употребления ее пассажирами рейса стоял шум», отчего у него возник «определенный дискомфорт». Ущерб, нанесенный шуршанием, истец оценил в 999 999 рублей 99 копеек.

По мнению участников рынка, за курьезным иском может стоять пресс-служба самого перевозчика. «Несмотря на кажущуюся несерьезность иска, о нем написало множество СМИ, — отмечает издание. — Это выглядит по меньшей мере странно, ведь этот информационный повод явно не дотягивает до уровня федеральных изданий. Поэтому вполне вероятно, что псевдокритические публикации были организованы пресс-службой самого «Аэрофлота», которая поднаторела в массовом разгоне публикаций». Эксперты рынка считают, что «пиарщики Аэрофлота специально разыграли эту комедию, подговорив пассажира подать этот смехотворный иск. Несмотря на кажущуюся примитивность — этот ход при крайне низком уровне корпоративного пиара в России выглядит как прорыв и ноу-хау», полагает infox.ru.

В перспективе, отмечает издание, иск может стать прецедентом для выдвижения и других аналогичных претензий.