В России промаркировано более 1 миллиона лекарств

Москва, , 14:09 — REGNUM В России в системе маркировки лекарственных препаратов за 5 месяцев 2017 года зарегистрирован 1 млн упаковок лекарственных препаратов, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

В настоящее время в эксперименте по маркировке лекарств участвуют 63 организации (производители, дистрибьютеры, аптеки).

Данные организации уже зарегистрировали более 30 наименований лекарственных препаратов.

В ФНС отметили, что стать участником эксперимента может стать организация, имеющая отношение к лекарствам. Но для получения лицензии на маркировку нужно оформить соответствующие документы.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года в некоторые российские аптеки поступила в розничную продажу первая партия маркированных лекарственных препаратов. Первым подвергся маркировке препарат «Омез».

Производители маркируют каждую упаковку лекарства, нанося на нее двухмерный штриховой код (DataMatrix).

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Напомним, пилотный проект по маркировке лекарств штриховым кодом для защиты от недоброкачественных препаратов и контрафакта стартовал в России 1 февраля 2017 года.

С 2018 года планируется сделать маркировку двоичным штрих-кодом обязательной для всех производителей и дистрибьюторов лекарственных препаратов, реализуемых на территории России.

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