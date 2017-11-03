Чувашия увеличила бюджетные расходы на 9,3%

Чебоксары, , 13:49 — REGNUM В Чувашии в январе-октябре 2017 года доходы республиканского бюджета составили 35 977,2 млн рублей. Это на 7,4% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщили ИА REGNUM оперативные данные в Минфине Чувашии.

В структуре поступлений собственные доходы возросли на 4,5% и составили 21 901,9 млн рублей. Из них налоговые поступления в республиканский бюджет увеличились на 4,9% — до 21 134,5 млн рублей: в том числе налоговые поступления на прибыль организаций составили 6622,1 млн рублей (рост на 4,7%), НДФЛ — 6724,4 млн рублей (рост на 12,5%), налоговые доходы на имущество — 2780,7 млн рублей (рост на 9,6%).

Безвозмездных поступлений перечислено 14 075,3 млн рублей. это на 12,4% выше уровня января-октября 2016 года на 12,4%.

Расходы республиканского бюджета на 1 ноября составили 31 624,5 млн рублей, что на 9,3% (или на 2681 млн рублей) больше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе расходы на социальную политику составили 9517,8 млн рублей, на развитие образования и национальной экономики — 9469,7 млн и 7253,8 млн рублей соответственно.

Бюджет исполнен с профицитом в 4352,7 млн рублей.

Отметим, в Чувашии в этом году в третий раз вносят изменения в республиканский бюджет на 2017 год. Как ранее сообщало ИА REGNUM, планируется, что доходы региональной казны возрастут в целом почти на 500 млн рублей и достигнут около 43,7 млрд рублей — на 5,6% больше уровня 2016 года. Расходы возрастают на 13,3% и составят 44,913 млрд рублей. Дефицит республиканского планируется оставить без изменений в объеме 1,2 млрд рублей.

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Напомним, 14 ноября пройдут публичные слушания по бюджету-2018. Согласно документу, прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Чувашии в 2018 году в сумме 43 013 016,8 тыс. рублей, расходов — 42 957 166,8 тыс. рублей, профицит — 55 850 тыс. рублей.