ЦБ РФ лишил лицензии Региональную страховую компанию

Москва, 3 ноября 2017, 13:38 — REGNUM Банк России отозвал лицензию на осуществление нескольких видов страхования у ООО «Региональная страховая компания» (РИНКО). Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.
Решение принято в связи с тем, что Региональная страховая компания добровольно отказалась от предусмотренной лицензией деятельности.
Отозвана лицензия на осуществление добровольного личного страхования, а также на осуществление добровольного имущественного страхования.
Регулятор отмечает, что исключение составляет добровольное страхование жизни.
Приказ об отзыве лицензии подписал первый заместитель председателя Банка России Сергей Шевцов.
Напомним, по итогам I квартала 2017 года Региональная страховая компания (РИНКО) занимала 26 место на страховом рынке РФ по объему сборов (3,7 млрд рублей).
Основной вид деятельности — страхование ответственности застройщиков перед дольщиками.
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