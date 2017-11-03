ЦБ РФ лишил лицензии Региональную страховую компанию

Москва, , 13:38 — REGNUM Банк России отозвал лицензию на осуществление нескольких видов страхования у ООО «Региональная страховая компания» (РИНКО). Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что Региональная страховая компания добровольно отказалась от предусмотренной лицензией деятельности.

Отозвана лицензия на осуществление добровольного личного страхования, а также на осуществление добровольного имущественного страхования.

Регулятор отмечает, что исключение составляет добровольное страхование жизни.

Приказ об отзыве лицензии подписал первый заместитель председателя Банка России Сергей Шевцов.

Напомним, по итогам I квартала 2017 года Региональная страховая компания (РИНКО) занимала 26 место на страховом рынке РФ по объему сборов (3,7 млрд рублей).

Основной вид деятельности — страхование ответственности застройщиков перед дольщиками.

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