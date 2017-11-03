В бюджет Калуги внесены изменения

Калуга, , 13:32 — REGNUM Внеочередное заседание Городской думы Калуги состоялось сегодня, 3 ноября. Как сообщает пресс-служба Городской думы, депутат Александр Окунев был награждён благодарственным письмом городского головы за регулярную помощь Обществу инвалидов Московского округа города Калуги.

Исполнительный секретарь Совета муниципальных образований Калужской области, председатель комитета по вопросам социального развития Марина Ставиская проинформировала депутатов о работе съезда Общероссийского конгресса муниципальных образований. В ходе съезда было принято решение о создании в составе конгресса Палаты представительных органов. Председателем палаты был единогласно избран глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. Также глава Калуги на съезде был награждён почётным знаком «За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации».

Затем депутаты внесли изменения в бюджет города. Доходная часть бюджета увеличилась на 14 миллионов рублей за счёт неналоговых доходов, также были перераспределены бюджетные ассигнования между главными распорядителями.

24 миллиона рублей было выделено МУП «Управление калужского троллейбуса», 12 миллионов — в качестве компенсации за перевозку льготных категорий пассажиров, 12 миллионов — для оказания финансовой помощи в целях предупреждения банкротства.

Также депутаты согласовали сделки муниципальным унитарным предприятиям города: Управлению комплексного обслуживания населения, стадиону «Центральный» и кинотеатру «Центральный», а также МУП «Калугаспецавтодор».

Сделки предусматривают сдачу в аренду муниципального недвижимого имущества, оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и поставку нефтепродуктов.

Первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Алексей Дмитриев сообщил депутатам, что работы по программе «Городская среда» практически завершены. Полностью выполнены работы по ремонту и благоустройству ста дворовых территорий.

В 12 дворах работы завершаются, причём асфальтирование не закончено только в двух дворах, в остальных десяти осталось установить урны, скамейки, детские площадки и прочие объекты благоустройства. Алексей Дмитриев выразил благодарность депутатам Городской думы за активное участие в формировании и реализации программы «Городская среда» в 2017 году.

«Депутаты работали в постоянном контакте с населением, с территориальными общинами, вели разъяснительную работу с жителями, в результате удалось оперативно собрать заявки на проведение работ и выполнить программу в полном объёме, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов. — В се мы хорошо поработали, и депутатский корпус, и Городская управа и большинство подрядчиков, ремонт дворов был выполнен профессионально и качественно. Теперь нашей главной задачей станет формирование программы «Городская среда» на 2018 год».