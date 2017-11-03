В Кот-д’Ивуаре введена в эксплуатацию ГЭС, построенная на деньги КНР

Ямусукро, , 13:18 — REGNUM Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара принял участие в торжественной церемонии запуска крупнейшей на территории страны ГЭС «Субрэ», деньги на строительство которой выделило правительство КНР.

Китай покрыл более 85% расходов на строительство энергетического объекта, выделив правительству Кот-д'Ивуара $583 млн. Новейшая ГЭС, установленная мощность которой составила 275 МВт, была построена китайской корпорацией Sinohydro в рекордно короткие сроки — менее четырех лет, пишет «Сина синьвэнь».

По словам главы государства, новая ГЭС позволит значительно сократить выбросы парниковых газов, а также сократит нехватку электроэнергии в Кот-д'Ивуаре на 14%. Официальный представитель посольства КНР в Кот-д'Ивуаре подчеркнул, что ГЭС «Субрэ» является символом сотрудничества двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Алжире состоялась торжественная церемония, посвященная завершению строительства самого протяженного в Северной Африке железнодорожного туннеля. Китайская железнодорожная корпорация China Railway Construction Corporation возвела уникальную конструкцию за рекордные 6 лет.

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