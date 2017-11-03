В Севастополе семье погибшего в ДТП ребенка выплатят 1 млн рублей

Севастополь, , 12:50 — REGNUM Правительство Севастополя выплатит семье погибшего под колесами грузовика ребенка один миллион рублей. Постановление о выделении средств из резервного фонда правительства принято на заседании 3 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это многодетная семья, проживающая в доме, который нуждается в ремонте. Мы считаем, что правительство имеет полное моральное право поддержать эту семью», — сказал директор городского департамента труда и социальной защиты Станислав Борисенко, добавив, что семья воспитывает семерых детей.

Автоавария произошла 20 октября в районе села Верхнесадовое. Водитель грузовика сбил двоих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Один ребенок погиб, второй находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Водитель задержан, против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека).

Как сообщало ИА REGNUM, часть севастопольских многодетных семей не получили дополнительную выплату в размере 10 тыс. рублей за третьего и последующих детей. Причиной стало недофинансирование федерального бюджета.

Читайте по теме: Севастополь изменил госпрограмму ради ветерана — защитника города

Читайте ранее в этом сюжете: Многодетным семьям в Севастополе задерживают выплаты