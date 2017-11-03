Новый мэр Тбилиси занялся общественным транспортом

Тбилиси, , 12:51 — REGNUM Новый мэр Тбилиси Каха Каладзе решил заняться улучшением работы общественного транспорта. Свои первые дни на посту главы столичной мэрии он начал с посещения автобазы Тбилисской транспортной компании и Тбилисского метрополитена.

2 ноября Каха Каладзе осмотрел Дигомскую автобазу, после чего пообещал, что все старые, так называемые «желтые» автобусы постепенно заменит на новые.

3 ноября мэр спустился в метрополитен на станции Руставели и проехал до станции Гурамишвили, где идут ремонтные работы. Их проводят в основном в ночные часы, а днем станция работает в обычном режиме. Но Каладзе отметил, что ремонтно-реабилитационные работы нужно ускорить, и с этой целью станция Гурамишвили на два дня будет закрыта, о чем горожан проинформируют заранее. В дальнейшем планируется обновление и остальных станций.

«В реабилитации нуждаются все станции. Поэтому мы будем работать в трех направлениях — реабилитация станций, реабилитация старых вагонов и закупка новых современных вагонов, а также реабилитация всех коммуникаций», — пообещал новоизбранный мэр.

Следует отметить, замену старых «желтых» городских автобусов в Тбилиси на новые «голубые» автобусы марки MAN мэрия начала немногим более года назад, и пока новые автобусы курсируют лишь на небольшой части маршрутов.

Проект замены автобусов осуществляется при финансовой и технической поддержке Европейского банка реконструкции и развития, выделившего Грузии на эти цели грант на 7 млн евро и кредит на 27 млн евро.

Выборы в органы местного самоуправления состоялись в Грузии 21 октября. Согласно окончательным данным ЦИК Грузии, на выборах мэра Тбилиси победу одержал кандидат от «Грузинской мечты» Каха Каладзе.