Севастополь выделил 3,5 млрд на строительство участка трассы «Таврида»

Севастополь, , 12:28 — REGNUM Правительство Севастополя решило выделить подрядчику строительства городского участка трассы «Таврида» 30% авансового платежа, что составляет 3,5 млрд рублей. Исполнителем строительства автомагистрали в Севастополе станет компания «ВАД». Постановление об авансовых платежах при заключении госконтрактов принято на заседании правительства 3 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«По трассе «Таврида» получено положительное заключение Госэкспертизы на проектно-сметную документацию, что дает снование заключить контракт с единственным поставщиком услуг — компанией ЗАО «ВАД», — сообщил директор департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Стоимость строительных работ оценивается в 12 млрд рублей, из которых 3,5 млрд будет выплачено подрядчику авансом, согласно постановлению городского правительства.

Добавим, что изначально проектировщики оценили строительство в 15,5 млрд рублей, затем по поручению вице-премьера России Дмитрия Козака стоимость работ была уменьшена.

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Участок дороги должен быть построен в течение 19 месяцев, «по новому направлению, с путепроводами, инженерной защитой, современными системами безопасности», уточнил Титов.

Пока речь идет только о первом участке трассы, строительство которой включено в федеральную программу развития. Дорога пройдет от села Верхнесадового через Мекензиевское лесничество до Сахарной головки, где соединится с «президентской» трассой.

Второй участок — непосредственно въезд в город — находится в стадии технико-экономического обоснования.

Сейчас прорабатываются варианты трассировки: или реконструкция существующей дороги, или будет выбрано новое направление. После подготовки документации проект участка включат в ФЦП.

Новая четырехполосная федеральная автотрасса «Таврида» соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства магистрали планируется завершить к концу 2018 года, второй — к концу 2020 года. Протяженность севастопольской части «Тавриды» — 25 км.

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